Pallone per la piscina invernale: Chiasso mette il carro davanti ai buoi?

Chiasso mette fretta sul pallone di copertura della piscina e dà per scontata la partecipazione regionale ai suoi costi, se non fosse che le richieste di credito devono essere avallate dai singoli Legislativi perciò la partita rimane aperta. C’è dunque un certo stupore fra alcuni dei Comuni coinvolti nell’operazione ovvero tutti quelli ubicati nel Mendrisiotto fino al ponte-diga. Nel messaggio pubblicato la scorsa settimana dal Municipio di Chiasso si parla di un accordo che sarebbe stato perfezionato dopo le trattative condotte dal ERSPO MBC (Ente Regionale dello Sport del Mendrisiotto e Basso Ceresio) con la stragrande maggioranza dei Comuni coinvolti e si dice infatti “Ad eccezione dei Comuni di Brusino, Val Mara e Riva San Vitale, l’accordo fa testo di una partecipazione all’investimento in base ad un pro capite di 0.75 fr per la durata di 10 anni, per un importo totale di poco meno di 385 mila franchi (Chiasso incluso)”. Brusino e Val Mara contano circa 3’500 abitanti ma la loro spesa pro capite non sarà ripartita sugli altri Comuni che hanno aderito, aggiunge l’Esecutivo. Riva invece è disposto a versare un contributo pro capite di 0.50 fr. Ma si è davvero già giunti ad un accordo preciso?

La copertura pressostatica della piscina di Chiasso è in esercizio da 15 anni e nella sua “carriera” ha visto 30 operazioni di montaggio e smontaggio. Oggi è giunta alla fine della sua esistenza tecnica. “Le operazioni di montaggio risultano sempre più ardue e il rischio di una prossima rottura del telo con conseguente collasso del pallone è reale e va pertanto assolutamente scongiurato tramite appunto la relativa sostituzione” scrive l’Esecutivo chiassese nel messaggio municipale per la richiesta di un credito di 850 mila franchi da investire nella sua sostituzione (si parla anche di partecipazione ai costi di gestione). Il pallone alla piscina comunale di Chiasso è qualificato come una struttura a carattere regionale in attesa dell’edificazione (entro 10-15 anni) di una nuova piscina coperta regionale presso il liceo di Mendrisio, tant’è che nel documento strategico per le infrastrutture sportive a valenza regionale per il Mendrisiotto e Basso Ceresio, redatto dall’ERSPO MBC, la sostituzione del pallone figura quale investimento ineludibile a breve termine. E per Chiasso i tempi sarebbero quelli della prossima stagione invernale. L’obiettivo è far approvare i crediti entro aprile, affinché rimangano i 4 mesi necessari ad installare la struttura.