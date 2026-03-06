Casa anziani, Riva ha un partner

Riva San Vitale non è solo nel progetto di edificazione della Casa per anziani che potrebbe vedere la luce sul comparto delle scuole medie con la creazione di almeno 80 posti letto. Al suo fianco il Comune ha trovato un valido partner con cui operare: la Fondazione Parco San Rocco, che si è detta pronta a gestire la futura struttura, forte delle esperienze in atto a Morbio e a Coldrerio.

Si tratta di un passo avanti significativo. Come noto, dopo la rinuncia da parte di Val Mara alla costruzione della nuova Casa anziani a Melano in seguito alla bocciatura del credito di 650’000 franchi in votazione popolare lo scorso 9 giugno 2024, il Municipio di Riva ha colto la palla al balzo nell’ambito della pianificazione cantonale e da oltre un anno e mezzo sta lavorando a una soluzione su un terreno già di sua proprietà, precisamente su alcuni mappali già indicati dal Piano regolatore quali attrezzature d’interesse pubblico, in zona Mulinello, a sud delle scuole medie. Lo scorso dicembre l’Esecutivo ha incassato un primo sì sull’idoneità del terreno dall’autorità cantonale. Il Dipartimento del territorio ha infatti accolto la variante pianificatoria preliminare. E ora il Municipio sta elaborando la Variante pianificatoria definitiva. Obiettivo: ottenerla entro dicembre per poi presentarla ai voti del Consiglio comunale.

Proprio ieri sera, giovedì, i rappresentanti della Fondazione Parco San Rocco hanno presentato il progetto in partnership con il Municipio e con i pianificatori del Comune – la Planidea – al Consiglio comunale. L’Esecutivo di Riva San Vitale si sta da diversi mesi relazionando con la Fondazione Parco San Rocco, che, avuta notizia del progetto da parte dell’ente pubblico, si è fatta avanti per annunciare il proprio interesse a gestire la futura Casa per anziani.

Adesso il prossimo passo decisivo riguarda la Variante di Piano regolatore definitiva. Presto il Comune pubblicherà intanto la Variante provvisoria. Nelle intenzioni dell’autorità comunale vi è poi la volontà di organizzare una serata informativa pubblica sul progetto con l’obiettivo di coinvolgere compiutamente la popolazione. Il tema giovedì sera è approdato nella seduta del Consiglio comunale nell’ambito di una trattanda “extra Loc”.

Un primo risultato importante, come detto, risale allo scorso dicembre, quando il Municipio ha ottenuto dal Dipartimento del territorio il rilascio “del preavviso favorevole dell’esame preliminare e della Variante di Piano regolatore”. Il Dipartimento del territorio ha scritto nelle sue conclusioni che “nel merito la proposta pianificatoria è generalmente valutata positivamente. Alcuni aspetti necessitano tuttavia di approfondimenti”. Aspetti questi, che il Comune dovrà considerare nell’ambito della domanda di costruzione.

Ma quale sarà il ruolo della Fondazione Parco San Rocco? Quello di gestire la futura Casa per anziani e accompagnare il Comune nella costruzione – accordi in tal senso dovranno ancora essere affinati. L’investimento della struttura sarà in ogni caso a carico del Comune. C’è tuttavia ancora aperta l’eventuale partecipazione da parte del Comune di Val Mara, dal quale Riva attende ancora di conoscere se sarà o meno della partita. E, in caso affermativo, ecco che i costi di investimento potranno essere spartiti fra i due Enti pubblici.

Come noto, la popolazione di Val Mara aveva detto di no alla costruzione in proprio della Casa anziani. Il fronte della collaborazione fra i due Comuni rimane ad oggi formalmente ancora aperto.

Ma ora il passo decisivo che Riva dovrà garantirsi è l’ottenimento da parte del Dipartimento del territorio della Variante di Piano regolatore definitiva.