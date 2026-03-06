Vandalismi ai “Tre Pini”, in futuro appartamenti

La Polizia è al corrente e sembra che sappia già anche chi è stato ad accanirsi con tutte quelle spaccate. Si parla di un gruppetto di alcuni giovanissimi che in due o tre incursioni – dalla fine dello scorso anno ad oggi – hanno colpito tutte le vetrate del locale Tre Pini di Melano, peggiorandone lo stato di decadenza in cui l’edificio versa da decenni. Il Comune di Val Mara ha segnalato da subito questa situazione alla Polizia che se ne sta occupando.

Nato come discoteca attorno agli Anni Cinquanta, il Tre Pini era poi divenuto anche ristorante e locale notturno. Molto in uso. soprattutto per la seconda parte della serata fino alle ore piccine, come del resto diversi altri locali nella regione del Mendrisiotto. La sua parabola tuttavia sta per terminare definitivamente. La proprietà infatti (che venne gestita per anni dalla Società Romantica Executive) ora è in fase di cessione ed è stata presentata una domanda di costruzione da parte di un privato con l’intento di demolire l’edificio e costruire una palazzina di appartamenti su quel sedime.

Sembra incredibile come due locali vicini e che “andavano tanto” dagli Anni Cinquanta in su, possano avere oggi un destino diametralmente opposto. Il decadente Tre Pini a Melano è stato preso di mira a più riprese (come vediamo nella foto) da un gruppetto di giovanissimi che ne hanno sfondato ogni vetrata e il Calipso – fra Melano e Capolago – ristrutturato e fatto rinascere, aperto da alcuni mesi e già molto frequentato da chi finisce il lavoro di giornata e da chi ama fare una pausa al bar con gli amici.