FC Mendrisio, ripartenza ottima

Se il buongiorno si vede dal mattino, il Mendrisio ha di certo intrapreso la strada giusta per regalarsi una seconda parte di stagione ben più soddisfacente dei primi mesi. Sì, perché alla ripresa del campionato di Prima Lega, la compagine bianconerorossa ha trovato tre punti fondamentali per le gerarchie di classifica battendo – con grinta e carattere – per 2 a 1 i giovani dell’U21 del San Gallo. Sono punti dal dolce sapore, quelli conquistati davanti al proprio pubblico perché riscattano anche l’immeritato pareggio subito in extremis sul terreno avversario in estate.

Per il primo “ballo” del 2026, mister Stefani opta per un 4-3-3 con Pelloni tra i pali; Lape, Sportelli, Kabamba e Calacoci in difesa con il supporto di De Biasi, Rey e Rossini in regia. Tridente offensivo con Guarino e Gibellini sulle corsie laterali a rifornire Becchio come unica punta. Malgrado le assenze degli squalificati Lago e Moor e di Martinelli e Alushaj (infortunati), i momò approcciano al meglio l’incontro.

Che la prima giornata di ritorno fosse iniziata sotto il segno di una buona stella lo si è intuito presto, precisamente al sesto minuto quando dal piede caldo di Salvatore Guarino nasce una splendida punizione che sblocca subito la contesa. In controllo del risultato fino al 71’, i ticinesi incassano il pari per mano di Rissi ma è una rete che non scalfisce la voglia di vincere. Perché poco dopo ci pensa Riccardo Rossini – al rientro da un lungo stop – a firmare il 2-1 definitivo che fa esultare il Comunale. Il gigante del Mendrisio viene espulso a quattro minuti dal termine in un finale animato.

“Sono molto contento – ci dice il match winner – per il gol e per il risultato della squadra. Sono stato lontano dai campi per mesi e riprendere con il gol è stato super gratificante, anche perché mi mancava tanto. Ma tralasciando la parentesi personale, sono più contento per la vittoria davanti al nostro pubblico. Sono stati tre punti importanti contro un avversario molto forte”.

“È stata – aggiunge – una sfida tosta sia a livello fisico che a livello tattico. Loro sono U21 di professionisti, ma con il mister e il suo staff abbiamo preparato la partita in settimana cercando di sfruttare bene le nostre caratteristiche. Penso che ci è riuscito molto bene”.

E ancora: “La vittoria fa benissimo al morale di tutti. È un successo che riassume il mese e mezzo di preparazione, dove c’era bisogno di fare più gruppo e lavorare senza distrazioni e così è stato. La nostra missione rimane la salvezza. Sappiamo gli sforzi che sta facendo la società per garantirci degli spogliatoi nuovi ed essere partiti con il piede giusto è sicuramente motivo di riconoscenza”.

Domani in casa del Winterthur U21, non sarà della partita Riccardo Rossini in quanto squalificato (lo sarà per 4 giornate). “Sarà una sfida sulla falsa riga della scorsa. Incontriamo una U21 giovane che gioca su un campo in sintetico. Sono sicuro che lo staff preparerà al meglio anche questa sfida andando a trovare l’assetto giusto per garantire alla squadra più chance per vincere. Atteggiamento e attenzione non possono mai mancare. Se avremo queste due qualità sarà dura per tutti e non saremo un avversario comodo per nessuno”.

Il match d’andata ha sorriso al Mendrisio, trionfante per 4-2 con le reti di Gibellini (tripletta) e De Biasi. Il bilancio dei precedenti di una sfida diventata tradizione in Prima Lega parla invece di 12 affermazioni del Winterthur al cospetto di 8 pareggi e 9 vittorie dei ticinesi.

La classifica: YF Juventus (41), Taverne (32), Tuggen (31), Wettswil-Bonstetten (27), Freienbach (26), Baden (26), Dietikon (26), Collina d’Oro (25), Kosova (21), Winterthur U21 (21), Eschen/Mauren (19), Mendrisio (15), Höngg (14), San Gallo U21 (13), Widnau (12), SV Schaffhausen (3).

Prossimi appuntamenti

Sabato 28 febbraio, Adorna, 13.45, Mendrisio-ABC, Ottavi di finale Coppa Banca Stato Allievi C

Sabato 28 febbbraio, 16.00, Winterthur, Winterthur U21-Mendrisio, Prima Lega Classic

Domenica 1° marzo, Comunale, 14.30, Mendrisio-Chiasso, Quarti di finale Coppa Banca Stato Allievi A.