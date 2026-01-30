Parco del Laveggio: con l’Associazione si apre la nuova fase

Si apre una nuova fase per il Parco del Laveggio: l’Associazione si è formalmente costituita a Mendrisio, con compiti di promozione, sviluppo e valorizzazione dell’area nello spirito iniziale dei Cittadini per il territorio. Il Comitato direttivo è presieduto da Grazia Bianchi; i Comuni di Stabio, Mendrisio e Riva San Vitale sono rappresentati rispettivamente da Fabrizio Plebani, Davide Conconi e Roberto Audino; Marco Pina rappresenta il Consorzio CMAMM; per i “Cittadini” è stata designata Françoise Gehring. Il Comitato ha nominato, per cooptazione, l’architetto paesaggista Paolo Poggiati.

L’Associazione avrà il compito di garantire nel tempo la continuità del processo di condivisione, il consenso nella gestione del Parco e il coordinamento delle attività in relazione ai progetti e alla comunicazione esterna. Altri aspetti importanti saranno legati a manutenzione, promozione e ricerca di fondi per nuove iniziative.