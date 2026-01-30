Demografia stabile in Città, il tessuto economico si rinnova

È una realtà in continua evoluzione quella del capoluogo. I dati demografici contribuiscono a tratteggiare un quadro in mutamento che, per quanto riguarda il numero totale di residenti a Mendrisio, mostra una lieve flessione: al 31 dicembre scorso si contavano 15’839 abitanti, 23 residenti in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. La mobilità residenziale è interessante con un saldo migratorio di +67. Il saldo naturale nascite-decessi è invece negativo (-90). La struttura per età – sottolinea la Città – marca una “presenza significativa di popolazione giovane, adulta e in età pensionabile”: la fascia più rappresentata è quella dei 50-59.enni; la seconda è quella fra 20 e 24 anni, aspetto legato sicuramente anche all’attività dell’Accademia di architettura. Con 94 nazionalità presenti, il contesto abitativo è caratterizzato da una marcata diversità culturale.

I numeri forniti dal Comune mostrano altresì un patrimonio edilizio solido e diversificato, con una quota rilevante di abitazioni in proprietà per piani e di superfici destinate ad attività economiche. Le statistiche evidenziano la presenza globale di 4’802 stabili, per un totale di 9’556 abitazioni. I commerci si cifrano in 859, 556 gli uffici. Il mercato immobiliare, rileva ancora la Città “mantiene un buon livello di dinamismo, come confermato dal numero di transazioni registrato nel 2025. Anche il tessuto economico evidenzia una capacità di rinnovo, con un saldo positivo tra nuove iscrizioni e cessazioni, delineando complessivamente un territorio vitale, pur confrontato con sfide demografiche”. Le attività economiche a registro sono 3’214: 357 le nuove, mentre le partenze conteggiate sono state 131. Radiazioni, cancellazioni e liquidazioni hanno raggiunto quota 123.

Gli elementi statistici costituiscono una base importante di riflessione nell’ottica di sviluppare politiche mirate. Il Municipio segnala che la strategia di marketing territoriale avviata l’anno scorso rappresenta un investimento di medio-lungo periodo “e non un’iniziativa una tantum”. I suoi effetti, pertanto, saranno valutabili nel contesto di una visione di sviluppo sostenibile e coerente.