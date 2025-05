Mendrisio Basket, torna campione

La formazione senior del Mendrisio Basket si aggiudica il derby in finale contro gli Stabio Snakes U23 al termine di una sfida molto equilibrata e decisa solo negli istanti finali.

Stabio Snakes U23 – Mendrisio: 69 – 77

Prima della palla a due iniziale, un doveroso omaggio all’arbitro Pace che si ritira dopo tanti anni di onorata carriera, in una cornice di pubblico notevole e con una partita tutt’altro che semplice da dirigere.

Infatti, sin dalle prime battute l’incontro segue un ritmo molto sostenuto, caratterizzato dalla costante pressione di Stabio che causa molte palle perse ma anche molte situazioni di superiorità numerica che Mendrisio riesce a sfruttare per chiudere in leggero vantaggio prima della pausa lunga.

Al rientro del terzo quarto i biancorossi si affidano molto al quintetto base, sfruttando esperienza e peso sotto al ferro: emblematica in questo senso la prestazione di Picco che fa valere tutto il suo fisico prendendo a “picconate” la difesa degli avversari.

I padroni di casa però non mollano, continuano a pressare e accorciano di nuovo. A chiudere la partita ci pensa dunque Ballabio che negli ultimi minuti dell’ultimo quarto si alza dalla panchina non solo freddo, freddissimo, glaciale come un iceberg, e con due canestri pesantissimi affonda definitivamente le speranze di Stabio di compiere la rimonta dopo aver inseguito quasi tutta la partita.

La formazione guidata da Sandrinelli, a cui vanno i complimenti per aver centrato l’obiettivo della vittoria del campionato al primo anno nei panni di coach della squadra senior, torna così dunque al vertice, dopo l’amara sconfitta patita lo scorso anno contro Gordola.

Hanno giocato: Matteo Ferrari 19, Picco 21, Malnati 2, Lucchini, Giacomo Ferrari 2, Travaini 14, Vega n.e., Cattaneo n.e., Ballabio 5, Zekaj 2, Bianchini 12. Coach: Sandrinelli.

I risultati di Mendrisio U12

e il bilancio di Stabio Snakes U23 a pagina 12