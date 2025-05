Super Mendrisio nel derby

Chiamatelo super Mendrisio. Finalmente, verrebbe da dire. Ma non è mai troppo tardi. Perché la squadra di mister Amedeo Stefani si conferma in grande forma nel derby di Prima Lega contro il Taverne e torna a respirare aria limpida. Meritata, oseremmo dire. Ma soprattutto voluta e conquistata con le unghie e con i denti.

Il periodo, dalle parti del Comunale, è di quelli mai vissuti in stagione: tre vittorie, una in fila all’altra. Che sommate alle altre due vittorie e un pareggio nelle ultime sette portano i momò fuori dalla linea rossa. Sì, perché dopo il convincente successo contro l’Eschen/Mauren (0-3) e il trionfo sul Wettswil-Bonstetten nel recupero (2-1) è arrivata anche un’altra convincente vittoria. A farne le spese, questa volta, è stato il Taverne di Vittorio Bevilacqua, sconfitto per 5-2 e che solo qualche giorno fa ha ricevuto la notizia di non sedere più sulla panchina delle “aquile” la prossima stagione a causa del rinnovato progetto giallonero.

Pur sotto la pioggia domenicale, il pubblico del Comunale risponde presente per supportare i biancorossoneri. L’interesse generale per una sfida come il derby fa il resto. “Siamo sempre con te” è lo slogan stampato sullo striscione della giovane curva a tinte rossobianconere. Testimonianza d’affetto che accende subito i beniamini in campo. Per la stracantonale, Stefani cambia pochissimo. Solo una novità rispetto all’undici iniziale che ha sconfitto, qualche giorno prima, il Wettswil: dentro Cattaneo al posto dell’indisponibile Rey.

A rompere il ghiaccio ci pensa uno scatenato De Biasi, lesto a svettare più in alto di tutti al 25’ e insaccare di testa l’1-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Guarino. Tre minuti dopo, però, ecco uno dei pochi flash del Taverne: l’ex Vitulli si aggiusta il pallone e lascia partire un siluro che si insacca alle spalle di Bellante. Ma il Mendrisio ha fame e lo dimostra al 32’ con l’assist al bacio di Guarino per Becchio, che da attaccante vero resiste al corpo a corpo e riporta subito avanti i suoi. Un vivace primo tempo porta al tris momò, ancora con Becchio e ancora su suggerimento di Guarino. Prima della pausa altro squillo a maglia scacchi: “Magic” Guarino illumina Rossini, che serve in mezzo per l’accorrente Cattaneo ed è 4-1. Il Taverne prova a rientrare in partita con un rigore trasformato da Bengondo. Ma è solo un’illusione. Al 73’ ennesima palla al bacio di Guarino (sono quattro i suoi assist) per Becchio, che ci mette la testa e fissa tutto sul 5-2.

Domani esame in casa del Kreuzlingen capolista per un Mendrisio tornato a incantare come ai bei tempi e che spera di tenere il passo fino alla fine della stagione. Seguirà l’ultima al Comunale contro il Linth 04 e la chiusura il 24 maggio in casa del Winterthur U21.

Classifica: Kreuzlingen (50 punti), San Gallo U21 (49), YF Juventus (47), Winterthur U21 (46), Wettswil-Bonstetten (44), Tuggen (42), Collina d’Oro (39), Kosova (39), Eschen/Mauren (37), Taverne (37), Höngg (33), Freienbach (31), Mendrisio (29), Schaffhausen (29), Linth 04 (25), Uzwil (24).

Settore giovanile

YL A, San Zeno – Mendrisio: 1-4.

Allievi B1, Sassariente – Mendrisio: 1-1.

Allievi C1, Team2Ponti – Mendrisio: 3-4.

Prossimi impegni

Sabato 10 maggio, Kreuzlingen, ore 16, Kreuzlingen – Mendrisio, Prima Lega Classic.

Sabato 10 maggio, Adorna, ore 17, Mendrisio – Rapid Lugano, Youth League A.

Sabato 10 maggio, Adorna, ore 13.30, Mendrisio – Locarno Blu, Allievi C1.

Domenica 11 maggio, Adorna, ore 14.30, Mendrisio – Raggruppamento CCB, Allievi B1.