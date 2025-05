S’inaugura il vivaio ampliato

È stato completato il nuovo Centro di compostaggio e fitodepurazione del vivaio forestale di Lattecaldo. La sua inaugurazione avrà luogo questo martedì 6 maggio (per addetti e non per il pubblico). Con un investimento di 3 milioni di franchi, il Cantone ha così ampliato una seconda volta la propria struttura (risale al 2009 il primo intervento su questa realtà che era nata nel 1960). Perché quest’altra fase di ampliamento? Lo spiega bene Giona Mercolli, capo azienda del vivaio forestale. Il progetto realizzato di recente sulla struttura forestale ubicata nel Comune di Breggia “parte dall’esigenza di mettere a norma l’impianto di compostaggio esistente”. E come? “Tramite l’edificazione di una pavimentazione impermeabile con la relativa raccolta delle acque per la zona di lavorazione finale del compost”. E non solo. Occorreva anche “trovare una soluzione per garantire una capacità di deposito coperto di almeno 3 mesi per il compost prodotto”. L’obiettivo di base consisteva nell’adeguare l’impianto di compostaggio per trattare in maniera efficiente i volumi di materiale in ingresso. Quattro gli interventi realizzati. Vediamoli. È stato creato un nuovo edificio per la lavorazione dei prodotti e la maturazione del composto prodotto al coperto per 3 mesi. L’edificio si staglia su tre livelli con la copertura a tetto verde in prato secco. Inoltre è stato realizzato un nuovo piazzale (fra il nuovo edificio e l’impianto di depurazione), pavimentato impermeabile per il deposito del compost maturo con relativa raccolta delle acque. In terzo luogo è stato adeguato l’impianto di compostaggio per trattare in modo efficiente i volumi attuali di materiale vegetale in ingresso. Infine è stato adeguato l’impianto di depurazione delle acque della piazza sulla base delle portate e delle esigenze di riutilizzo.

