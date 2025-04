FC Mendrisio, il cuore oltre l’ostacolo

Grande, grandissimo, semplicemente Mendrisio! Che senza fare un plissé, a petto in fuori e con la fierezza di chi sa soffrire e aspettare, ha domato il Tuggen nell’ultimo turno di Prima Lega davanti al pubblico del Comunale e si è ripreso la speranza. Si scrive De Biasi, si legge uomo dai gol pesanti. Perché la sua zuccata a pochi minuti dallo scadere regala tre punti preziosissimi ai suoi, tornati a sperare in maniera prepotente nella salvezza ricucendo un divario che, fino a qualche settimana fa, sembrava impensabile.

E se c’è un uomo che sembra capace di graffiare il destino e piegarlo al proprio volere, proprio quando il cronometro sta per dire “basta”, quell’uomo è Axel De Biasi. Già match winner nell’incontro che ha consegnato al Mendrisio la certezza di disputare la Coppa Svizzera nella prossima stagione, il centrocampista (ormai difensore nello scacchiere di mister Stefani) realizza il primo – vincente – gol al Comunale dopo 131 presenze. Un colpo di testa da vero centrale difensivo ad abbattere una corazzata giunta a Mendrisio per strappare punti in ottica promozione. Un bel regalo per il proprio allenatore, che ormai una settimana fa ha celebrato i mille giorni di permanenza sulla panchina bianconerorossa.

Per la sfida contro il Tuggen, il tecnico momò opta per cinque cambiamenti rispetto agli undici scesi in campo nel derby. Dentro Castellan, Bianchi, Cattaneo, Lape e Gibellini dal primo minuto con Vidovic, De Biasi, Kabamba, Okaingni, Rey e Becchio gli unici a cui è toccata “la settimana inglese” dal fischio d’inizio. Momò da subito intraprendenti e propositivi: prima con un timido tentativo di Bianchi, poi in sequenza con De Biasi e Gibellini. Prima dell’intervallo, ci provano anche Becchio e, ancora, Gibellini. Non cambia il copione nella ripresa con i padroni di casa che ci provano insistentemente e il Tuggen che si affaccia dalle parti di Vidovic solo al 75’. Bravo il portiere ticinese a respingere al mittente i tentativi di Jakupov. Si arriva così all’episodio che cambia il match e, si spera, anche la stagione dei momò. Calcio d’angolo dalla destra battuto alla perfezione da Guarino, in area svetta più alto di tutti De Biasi ed è 1-0. Non si passa al Comunale, non quando Rey e compagni dimostrano di valere più della penultima posizione.

Il vento soffia forte in casa Mendrisio e non sarà il passo falso contro il Collina a fermare la rincorsa ticinese. Con tre affermazioni nelle ultime quattro gare, la squadra del Magnifico Borgo crede fortemente nella permanenza in Prima Lega. E, a questo punto, negarsi il diritto di sognare sarebbe un nonsense. Concentrazione alle stelle in vista del prossimo impegno, il terzo consecutivo sul campo amico, di domani contro il SV Schaffhausen, distante sei punti in classifica.

Classifica: Winterthur U21 (41), Kreuzlingen (40), San Gallo U21 (39), Tuggen (38), Wettswil-Bonstetten (37), Eschen/Mauren (33*), YF Juventus (32), Kosova (32), Taverne (32), Collina d’Oro (31), Höngg (25), Freienbach (25), SV Schaffhausen (25), Linth 04 (22), Mendrisio (19), Uzwil (15*). *una partita in meno.

Settore giovanile

YL A, Rapid Lugano-Mendrisio 4-1

B1, Mendrisio-Giubiasco 5-0

C1, Vallemaggia Losone Melezza-Mendrisio 2-1

Prossimi impegni

Sabato 5 aprile, Comunale, ore 16, Mendrisio-SV Schaffhausen, Prima Lega Classic

Domenica 6 aprile, Comunale, ore 13.30, Mendrisio-Chiasso, Youth League A

Sabato 5 aprile, Taverne, ore 17.30, Taverne-Mendrisio, Allievi B1

Sabato 5 aprile, Adorna, ore 13.30, Mendrisio-Taverne, Allievi C1

Riccardo Vassalli