Tutta l’art brut del Club ‘74

Quattro parole: arte, parole, musica e cibo. Sotto questo motto si appresta ad aprirsi al pubblico la singolare mostra collettitiva di art brut al Campus SUPSI di Mendrisio dal 14 gennaio (vernissage alle 18) al 20 febbraio. In esposizione una novantina di opere di sedici artisti del Club ‘74.

L’esposizione s’intitola “Collettiva ‘74” ed è formata da opere selezionate dall’ampia collezione di Art Brut del Club ’74, che conta complessivamente oltre quattrocento lavori tra dipinti, disegni, sculture e manufatti. L’allestimento, distribuito in diverse aree del Campus, celebrerà il cinquantesimo anniversario del Club ‘74, nato all’interno dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale come spazio sperimentale inclusivo e laboratorio artistico.

Le opere in mostra sono state recentemente catalogate, sistemate e archiviate grazie a un progetto multidisciplinare che ha coinvolto fotografi, grafici, storici dell’arte e architetti, in collaborazione con docenti e studenti del Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) di Lugano e operatori del servizio di socioterapia dell’OSC. Alcuni dei manufatti creativi provengono da donazioni, altre da acquisizioni, contribuendo così all’ampliamento continuo della collezione. Tra gli autori presenti: Stefano Bean, Elena Di Remigio, Enrico Ferrari, Willy Fibioli, Antonio Garau, Samuel Giger, Yves Grau, Ines Lingenhag, Renzo Marcacci, Fabrizio Pisciani, Loris Prest, Ygor Rossi, Francis Rougier, Donatella Taghetti, Sergio Vassalli e Michael Wittwer.

La genesi dell’esposizione? Lungo il suo percorso, il Club ‘74 ha collaborato con la SUPSI su diversi fronti. In particolare, ha stretto legami con il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, dove opera il Centro competenze di psicologia applicata guidato dal professor Lorenzo Pezzoli. Da queste sinergie sono nate iniziative di sensibilizzazione come le giornate informative sulla salute mentale o spettacoli teatrali sui temi del disagio psichico ideati dagli studenti e dalle studentesse del Bachelor in Lavoro sociale.

Per la SUPSI le collaborazioni con il Club ‘74 si concretizzano anche nei lavori di tesi degli studenti che prendono in analisi i vissuti relazionali degli utenti dell’associazione, oppure nella partecipazione di progetti artistici di inclusione sociale, a cui in passato hanno preso parte gli studenti del Dipartimento ambiente costruzioni e design. Appuntamento, dunque, a martedì 14 gennaio alle 18 al Campus SUPSI di Mendrisio. La serata inaugurale dell’esposizione prevede interventi istituzionali e un approfondimento sulla mostra a cura di Ivano Proserpi, curatore della collettiva, e di Lorenzo Pezzoli, autore del catalogo. L’evento sarà arricchito da musica dal vivo, da una performance teatrale diretta dal regista Diego Willy Corna e da un rinfresco. Ulteriori informazioni sul sito www.club74.ch.