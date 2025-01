La cavalcata dei Re Magi

Ad Arzo da ormai più di 40 anni si svolge il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la tradizionale “Cavalcata dei Re Magi”, una processione che si snoda lungo le strade del nucleo fino alla chiesa parrocchiale con la partecipazione di figuranti in bellissimi abiti storici. Si tratta di un corteo eterogeneo che comprende una parte religiosa, una parte storica e una romantica, di figuranti in abbigliamento tradizionale e di contadine e contadini in abbigliamento povero dei giorni nostri che accompagnano l’arrivo a cavallo di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre.

La partenza dei figuranti è fissata alle 14.43 dal piazzale delle Dogane. Come ogni anno, ci si aspetta un folto pubblico, che dopo aver visto sfilare il corteo lungo la via Onorio Longhi, potrà accodarvisi accompagnando i Re Magi fino alla chiesa parrocchiale in cui il presepe vivente farà da cornice al momento di preghiera e adorazione.

Gli organizzatori dell’evento invitano la popolazione nella palestra comunale a partire dalle 18.30 per un rinfresco e una risottata in compagnia. Sul posto sarà in funzione una buvette il cui ricavato andrà a favore dei lavori di ristrutturazione del salone dell’oratorio di Arzo. In caso di maltempo, la funzione si svolgerà direttamente nella chiesa parrocchiale alle 14.30. Rimangono inoltre confermati il rinfresco e la risottata in palestra.

Oltre che ad Arzo, i tre Re faranno visita anche alla comunità di Castel San Pietro. La cavalcata dei Magi è in programma lunedì 6 gennaio alle 15.15 con ritrovo sul sagrato della chiesa parrocchiale. Il Gruppo Carnevaa di Cavri e l’Assemblea dei genitori invitano la popolazione alla storica rievocazione.