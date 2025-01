Potenza del turismo, Riva investe nel 2025

Riva San Vitale possiede un concreto potenziale turistico. Lo indica un corposo studio eseguito dalla società di consulenza turistica alberghiera Horizon Collection Hotels and Consulting presieduta da Lorenzo Pianezzi, già a capo di HotellerieSuisse. L’obiettivo dell’indagine? Comprendere gli interventi da attuare per rivalorizzare i punti di forza e sviluppare l’importante vettore economico. Nello studio, numerosi operatori presenti sul territorio – tra cui ristoratori, albergatori e imprenditori – hanno fornito la loro opinione, mettendo in luce peculiarità, criticità e preziose strategie di rilancio, che il Municipio sta prendendo in considerazione, come si evince nel Preventivo 2025. Tra gli interventi concreti, un miglioramento della segnaletica per la visita delle attrazioni turistiche. Lo studio suggerisce di segmentare la clientela in turismo architettonico, culturale e ecclesiastico, generando così tre tipologie di mercato “sulle quali Riva San Vitale deve puntare”. Tra le perle, il progetto di ristrutturazione delle Fornaci, destinato a diventare dal prossimo giugno un’eccellenza nel campo dell’argilla, nonché un centro culturale e di formazione.