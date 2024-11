HC Chiasso, e sono 4 vittorie filate

Quattro vittorie consecutive. Questo l’invidiabile bilancio del Chiasso che, sabato, è andato a sbancare lo Schluefweg di Kloten, imponendosi all’overtime contro il Bassersdorf. In piena fiducia, nonostante le numerose assenze, la squadra rossoblù si è trovata di fronte un avversario completamente diverso da quello affrontato nella scorsa stagione che aveva visto gli zurighesi chiudere fuori dalla zona playoff.

I padroni di casa hanno aggredito il confronto forti della rimonta di una settimana fa contro l’Ascona. La pressione dalle parti della gabbia di Daniele Pestoni ha portato all’immediato vantaggio il Bassersdorf, abile a sfruttare quello che sarebbe poi stato l’unico errore del sistema difensivo del Chiasso a protezione dello slot. Colpiti a freddo, gli uomini di Claudio Grisi hanno avuto il merito di reagire immediatamente. I pericoli dalle parti del portiere zurighese sono cresciuti sino al power play che ha permesso al capitano Mattia D’Agostino di finalizzare per il pareggio una bella manovra orchestrata da Spinedi e Pantieri.

Il periodo centrale è stato il migliore, per quanto riguarda il Chiasso, capace di mettere costantemente alle strette la retroguardia dei padroni di casa sino a trovare il meritatissimo vantaggio con il giovane Alessandro Baracchetti, smarcato sotto porta da Mattia D’Agostino. La reazione del Bassersdorf è arrivata, prepotente, nel terzo tempo. C’è voluta però un’incomprensione tra i giocatori del Chiasso per spianare la strada del 2-2. Il finale dei tempi regolamentari ha poi visto l’epica resistenza chiassese al power play della squadra di casa che ha potuto giocare in cinque contro tre per quasi due minuti.

Superato l’uragano, il Chiasso si è poi ritrovato a giocare in superiorità numerica l’inizio di overtime. Occasione prontamente sfruttata da Sebastiano Pantieri che, dopo un prolungato dialogo con Spinedi, ha scagliato la conclusione del 3-2 per gli ospiti.

Quarti in classifica a quota undici punti, i rossoblù attendono domani la visita del Küssnacht am Rigi per confermare l’ottimo momento di forma e scavare un divario ancora maggiore con la parte bassa della classifica. L’appuntamento per tutti i tifosi del Chiasso è fissato per le 18, questi ragazzi meritano un caloroso sostegno!

Se per la Prima squadra il fine settimana si è rivelato positivo, altrettanto non si può dire del settore giovanile. Tutte le compagini impegnate sono infatti state sconfitte. Ha giocato una buona partita, ma solo per 50 minuti la Under 20. Opposti al Lucerna secondo in classifica, i chiassesi sono passati in vantaggio con Rizzi. Al sorpasso lucernese ha risposto Baracchetti con il 2-2 ed al primo allungo ospite ha replicato Aprile con la rete del provvisorio 3-4. Il Lucerna, che schierava tre giocatori regolarmente sul ghiaccio in prima lega, ha poi allungato sul 3-6. Baracchetti ha riportato il Chiasso a due reti di distanza ma poi è calato il buio sino al pesante 4-11 finale, con cinque reti subite in meno di sei minuti.

La Under 17 top invece ha fallito l’entrata in materia contro il Thun. Subito in ritardo di quattro reti, i giovani di Mauro Grisi hanno poi giocato alla pari con l’avversario che ha però controllato il gioco sino al 2-7 finale. Reti chiassesi di Sulmoni e Sormani. Inatteso il KO della Under 15, sorpresa in casa dall’avvio del Sursee. La sveglia, suonata dopo lo 0-3, non è bastata a conquistare punti. Il Chiasso ha sì rimontato sino al 4-4 con la doppietta di Beretta e le reti di Gallotti e Gilardini, ma è poi stato colpito nel finale col decisivo 4-5. Infine la Under 13 è stata sconfitta 9-4 dal Lucerna. Per il Chiasso doppietta di Peretti e reti di Limmi e Battipaglia.