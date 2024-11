Ruspe in azione per lo Skatepark all’ex macello

Dopo lunghe discussioni dentro e fuori la sala del Consiglio comunale, un anno fa (precisamente il 19 novembre 2023) le urne della Città sfornavano 3’089 voti favorevoli al progetto e 2’238 contrari. Stiamo parlando del progetto per lo skatepark previsto nell’area dell’ex macello nel cuore di Mendrisio. In questi giorni le ruspe hanno iniziato a scavare e si è preparato il cantiere la cui domanda di costruzione aveva coinvolto anche una delegazione di giovani. Il progetto si estende su na superficie di poco meno 3mila metri quadrati all’incrocio fra via Vignalunga, via Zorzi e via Franscini, poco distante dal Centro di pronto intervento. La trasformazione di quest’area – secondo il messaggio municipale del 31 marzo 2023 – richiederà un investimento globale di 2,6 milioni (1,9 milioni al netto) di cui 723 mila per l’area-skatepark, 586 mila franchi per il parcheggio e 1,26 milioni per l’area esterna.