Per il 20° un Gander stellare

Nella voce del presidente della SFG Chiasso, Ryan Lehmann, si percepiva una grande soddifazione nell’aprire la conferenza stampa di presentazione della 41.ma, e per Chiasso 20.ma, edizione dell’ormai prossimo Memorial Gander. Una soddisfazione condivisa con tutto il comitato organizzativo, presieduto da Alberto Mogliazzi.

Presidente che non ha mancato di ringraziare il nuovo sponsor, la Banca Popoolare di Sondrio, che con tutta una serie di altri sostenitori nonché il supporto incondizionato del Comune di Chiasso, ha permesso ancora una volta alla cittadina di confine di ospitare una manifestazione sportiva di altissimo livello.

Una 20.ma edizione che si svolgerà mercoledì 6 novembre, con inizio alle 20, in un Palapenz completamente rinnovato sia all’esterno che all’interno. E che con un sapiente gioco di luci, una copertura del suolo preparata ad hoc, tribune rinnovate e posti a sedere per tutti, renderà la competizione ginnica un autentico spettacolo. Come si conviene a un evento che, a pochi mesi dalla conclusione delle Olimpiadi di Parigi, si appresta ad ospitare diverse di quelle stelle internazionali che, in quei giochi, si sono distinte e hanno fatto la felicità degli spettatori.

In effetti, ha sottolineato Fulvio Castelletti, direttore tecnico, si esibiranno al Palapenz Kaylia Nemour, la talentuosa e raffinata ginnasta algerina, campionessa olimpica alle parallele asimmetriche e 5.a nel concorso multiplo, che con il suo incredibile esercizio fra gli staggi ha letteralmente incantato il pubblico e, tra gli uomini, l’ucraino Illia Kovtun, argento alle parallele e pure grande protagonista nel multiplo.

Oltre a questi due immensi atleti, altri nomi eccellenti della ginnastica artistica hanno accettato l’invito chiassese. Ci saranno l’azzurra Angela Andreoli, artefice dell’ultimo esercizio al suolo che a Parigi ha garantito l’argento del concorso a squadre all’Italia. E con lei ci sarà Veronica Mandriota, giovanissimo astro nascente nel quale sono riposte grandi aspettative, mentre in campo maschile l’Italia punterà su Mario Macchiati, finalista nel concorso multiplo e grande rivale dello svizzero Florian Langenegger. A difendere i colori rossocrociati al Gander, non mancherà certo il fresco ventenne Matteo Giubellini, che a Parigi ha mostrato tutto il suo talento e che, vista la sua giovane età, ha ancora ampi margini di progresso.

In ambito femminile, assente come già preannunciato la momò Lena Bickel, saranno Anny Wu e Stephanie Siegenthaler a gareggiare per la Svizzera.

Ma accanto a loro si esibiranno altri nomi noti del panorama ginnico internazionale, pronti a mostrare il loro miglior repertorio.

Ricordiamo che a questa 20.ma edizione chiassese hanno risposto presente, accanto alla Svizzera, le seguenti nazioni: Algeria, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Olanda, USA e Ucraina.

Per quanto concerne la competizione vera e propria, la formula è stata leggermente ritoccata. Gli uomini si troveranno a gareggiare in quattro delle sei discipline previste e le donne in tre delle quattro. Ogni partecipante potrà scegliere quelle che preferisce, a tutto vantaggio dello spettacolo che permetterà di ammirare il meglio dei diversi repertori e al contempo renderà più breve la competizione che potrebbe chiudersi entro le due ore.

Ma ancora non è tutto… per colmare quei quattro minuti che separano l’ultima esibizione dalla proclamazione dei vincitori, otto ragazze del centro di prestazione di ginnastica ritmica dell’ACTG daranno un saggio delle loro capacità e della loro grazia in una disciplina che, accanto alla ginnastica artistica, rappresenta il movimento d’élite in ambito cantonale.

E per finire ci è stato rivelato che, tra il pubblico, ci saranno anche due nomi importanti del panorama ginnico a noi vicino: la plurimedagliata ginnasta italiana Vanessa Ferrari e la nostra Ilaria Käslin. Motivo in più per non mancare mercoledì.

Ricordiamo che, nel frattempo, è in corso la prevendita dei biglietti sul sito ufficiale www.memorialgander.ch con pagamento tramite postcard, Twint o carte di credito.

I prezzi sono i seguenti: tribuna posti numerati adulti fr 40, ragazzi fino a 16 anni 25; tribuna posti non numerati adulti fr 35, ragazzi fino ai 16 anni fr 20; Lounge con servizio hospitality fr 90.

Il numero della infoline per la prevendita dei biglietti è il seguente: 076 579.42.09.