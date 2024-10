Comal a Vacallo e Buccellati a Morbio

“Qualità Generazione Comal”, da qui ha preso vita il geco realizzato da MadBall sulla nuova sede Comal in via al Colle 2 a Vacallo. Il direttore, Mauro Carobbio: “Ad inizio progetto volevamo dare luce e vita al comparto di Vacallo rappresentando qualcosa di particolare. Ecco che poi l’idea di realizzare un murale sulla nuova sede è stata concretizzata come augurio alla nuova generazione per garantire la continuità aziendale: la GEnerazione COmal”.

Il geco infatti simboleggia la fortuna e la prosperità, rendono noto i responsabili di MadBall: “Il nostro “Geko” trae ispirazione da quell’immaginario di Antoni Gaudì, ma si distingue per una reinterpretazione unica delle forme e dei colori. Attraverso l’immagine del geco, l’opera diventa un richiamo all’energia positiva. Il murales di Vacallo non si limita a decorare ma dialoga con lo spazio tridimensionale sviluppandosi lungo i tre assi cartesiani (x, y, z). La coda del geco, che si estenderà nel prato sottostante, simboleggia il legame tra la dimensione architettonica e quella naturale”.

Al direttore Carobbio abbiamo chiesto come mai c’è questo cambiamento di sede?

“Sono cambiate le esigenze dei giovani lavoratori e a Vacallo abbiamo potuto ampliare gli spazi creando, in stile Google, zone per le nuove generazioni. Speriamo anche che in questo modo Comal SA, fondata ormai più di 70 anni fa, possa arrivare a festeggiarne altrettanti”.

Pronti a lasciare Morbio

Come detto, la sede in via Cereghetti 10 per lo studio di progettazione multidisciplinare era diventata “stretta” a livello di spazio. Ma tra un po’, nella vecchia fabbrica di orologi Bermi Watch Sa, ci sarà un ritorno all’artigianato. Di lusso…

E se lo studio di progettazione multidisciplinare Comal SA lascia la sede storica per approdare a Vacallo in compagnia del geco artistico, a Morbio Inferiore – nella centralissima via Cereghetti – stanno per affacciarsi stile e design della nota Maison di alta gioielleria e orologeria di lusso Buccellati SA, già radicata in Ticino con i suoi negozi di Lugano e Chiasso e con sede oltreconfine, più precisamente a Milano.

La domanda di costruzione per Buccellati SA in via Cereghetti 10 è stata pubblicata a fine settembre e annunciava l’obiettivo della Maison di radicarsi nell’edificio di Morbio nel quale alla produzione opereranno una cinquantina o più persone. La futura vocazione alla quale viene chiamato lo stabile in centro a Morbio, riporta dunque al passato quando nella sede che lascia ora la Comal, pulsava ancora la Bermi Watch SA con la sua produzione nel settore dell’orologeria. In passato orologi, poi è venuto il periodo delle progettazioni e ora lo stabile sarà di nuovo scandito da gioielli del tempo e gioielleria di lusso. Con i suoi oltre 70 anni di esperienza, oggi la Comal SA è presente su tutto il territorio cantonale con studi a Bellinzona, Chiasso, Lugano, Mendrisio e Morbio Inferiore (che diverrà Vacallo). La Comal SA ricordiamo era stata fondata nel 1952 come Studio d’ingegneria e catasto Mario Malfanti. Nel 1972 viene costituita come Comal SA.