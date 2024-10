Per difendersi dalle piene

La Mobiliare ha donato ieri al Consorzio Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto un sistema antiesondazione mobile. Ieri a Riva San Vitale si è svolta la cerimonia di consegna dell’attrezzatura ma i militi del fuoco si sono portati avanti e hanno svolto un’esercitazione già mercoledì, sul Golfo rivense, presenti anche alcuni rappresentanti del Comune e della Protezione civile. Ad insegnare la modalità di utilizzo del sistema, vi era Heinz Aeschlimann, l’inventore di questo brevetto. Nell’immagine qui a fianco lo vediamo in giacca gialla.

Sulla base di quale principio funziona? I tubi-diga vengono installati in caso di rischio di esondazione. Si procede a riempirli d’acqua fino ad arrivare ad un’altezza di 60 cm e poi vengono coperti da un telo arancione: in questo modo vanno a creare una sorta di diga protettiva laddove serve. Il sistema è mobile e quindi verrà impiantato di volta in volta dove vi sarà maggior rischio di esondazione (lago o fiumi della regione).

Il Consorzio Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto riceve dunque dalla Mobiliare Svizzera Società di assicurazioni SA un sistema antiesondazione che si aggiunge ai mezzi già a disposizione del Centro Soccorso e può essere utilizzato in modo flessibile in tutta la regione per proteggere edifici e infrastrutture esposti.

Le forti piogge degli ultimi anni hanno causato un aumento importante e rapido del livello di fiumi e laghi, con conseguenti numerose esondazioni in tutto il Cantone.

Oggi il Consorzio Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto riceve dalla Mobiliare un sistema antiesondazione che permette di sostenere velocemente e a livello locale il lavoro dei pompieri in quei casi in cui le misure strutturali esistenti (o l’assenza di tali misure) non offrono una protezione sufficiente.

Durante la cerimonia di consegna dell’attrezzatura, ieri a Riva San Vitale, i pompieri del Centro Soccorso hanno proposto una dimostrazione per il pubblico. “Ringraziamo la Mobiliare per questo regalo generoso e prezioso. La diga mobile ci permetterà di ridurre i danni, qui a Riva San Vitale e nei Comuni consorziati” commenta Samuel Maffi, presidente della Delegazione consortile dei pompieri e municipale della Città di Mendrisio.

• Il grazie dal Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto

Il Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto è riconoscente per il regalo della Mobiliare. Questi moduli mobili sono preziosi nella protezione dalle piene, soprattutto in un contesto in cui i mezzi finanziari investiti dagli enti pubblici per la protezione dai pericoli naturali sono in continuo aumento.

• Un sistema di protezione contro le piene lungo 400 metri

Il sistema si compone di un container che contiene moduli di ultima generazione, della lunghezza complessiva di 400 metri, e di tutti gli accessori necessari per l’impiego, che può avvenire in ogni luogo. I moduli del sistema vengono riempiti di acqua e offrono una protezione mirata in caso di esondazioni di torrenti, fiumi e laghi. La particolarità di questa soluzione è la possibilità di un impiego rapido e flessibile.

“Il sistema è di facile utilizzo e completa perfettamente gli strumenti a nostra disposizione. D’ora in poi potremo impiegare i moduli al bisogno nei luoghi particolarmente esposti al rischio delle piene” considera Corrado Tettamanti, comandante del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto.

• Diversi comuni ricevono una protezione contro le piene

“Nel 2021, ma anche nell’estate 2023 e 2024, si sono verificate precipitazioni importanti. La Mobiliare non ha potuto riporre un solo istante gli stivali di gomma. Ovviamente non posso dire se queste piene da record e queste inondazioni si verificheranno sempre più di frequente. Abbiamo però mezzi potenti per proteggerci dai danni che possono causare. Sono quindi lieto di consegnare al Consorzio pompieri del Mendrisiotto questo sistema antiesondazione mobile” ha dichiarato Michele Bertini, agente generale della Mobiliare nella regione del Sottoceneri.

• Il Mendrisiotto è uno dei 5 territori esposti, che hanno ricevuto il nuovo sistema

Il Mendrisiotto è uno dei cinque territori esposti che quest’anno hanno ricevuto un tale sistema dalla Mobiliare, dopo Lugano che lo ha ricevuto nel 2023. Altri 15 sistemi sono stati donati negli ultimi quattro anni e hanno già potuto dimostrare la loro validità.

I destinatari di questi sistemi non sono scelti a caso, ma sono stati identificati dal Laboratorio Mobiliare per la ricerca sui rischi naturali dell’Università di Berna sulla base di una carta del rischio-piene interattiva e di recente creazione (cfr. il testo sottostante).