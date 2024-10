Il Mendrisio avanza verso la Coppa

Ricaricate le batterie dopo più di una settimana di pausa forzata, il Mendrisio di Amedeo Stefani si conferma in un buon momento di forma che sembra poter cancellare un inizio di stagione sottotono.

O almeno, queste sono le intenzioni in casa bianconerorossa. I momò ce la stanno mettendo tutta! Il secondo successo consecutivo è arrivato lo scorso weekend in casa del Muttenz, nel primo turno di qualificazione al tabellone principale di Coppa Svizzera. Si rincorrevano emozioni per provare a regalare al presidente Pellegrini e a tutto l’ambiente altre giornate di festa come quella di agosto contro il Lucerna. E il primo mattoncino è stato messo in casa dei basilesi del Muttenz che, in campionato, non se la passano meglio dei momò, ma che potevano comunque contare sul fattore casalingo e senza ore di viaggio nella gambe e nella mente.

Il Mendrisio, però, è stato più forte anche di un calendario che – negli ultimi anni – sembra essersi dimenticato che il percorso alla qualificazione può anche passare dal Ticino. Ma poco cambia. Perché i momò dovevano mostrare e dimostrare maturità e l’hanno fatto. Pochi i cambiamenti nell’undici iniziale che sta dando soddisfazioni a mister Stefani. Occasione per Bellante tra i pali e minuti nelle gambe per il rientrante Rey a centrocampo. Per il resto, fiducia al pacchetto difensivo Castellan-Kabamba-Cossu con Lape e Brancher ad agire a tutta fascia a supporto, appunto, di Rey e Bianchi. Rossini confermato dietro il tandem Gibellini-Becchio che sembra entrato in piena sintonia.

In casa del Muttenz, infatti, la coppia d’attacco momò è sveltissima a colpire: iniziativa di Gibellini nel servire perfettamente Becchio al centro dell’area: 0-1 al 4’ e dichiarazione d’intenti più che chiara. I padroni di casa si affacciano per la prima volta al 22’, ma trovano prontissimo Bellante che si ripete dieci minuti più tardi. Prima della pausa, grossa occasione per i momò con Gibellini ben imbeccato da Castellan: questa volta però al numero undici non riesce la magia e sciupa il possibile raddoppio. Niente da temere perché a regalare il raddoppio ci pensa ancora Becchio e ancora assistito dal compagno di reparto. Suggerimento filtrante di Gibellini per l’ex Locarno che colpisce con il tocco e la freddezza di chi, in carriera, ha siglato gol pesanti. Lo 0-2 carica il Muttenz che, come da logica, prova a offendere un ordinato Mendrisio. Bellante salva quando chiamato in causa e con il pallone tra le sue mani finisce la partita alla Sportplatz Margelacker. Il secondo e ultimo turno si disputerà in marzo con la sfida, manco a dirlo, in casa dello YF Juventus.

I bianconerorossi inseguono la terza vittoria consecutiva rituffandosi in campionato. Domenica è tempo di derby in casa del Taverne di Vittorio Bevilacqua, una delle rivelazioni del Gruppo 3 di Prima Lega. L’ultimo precedente a Taverne risale al campionato scorso con la vittoria del Mendrisio per 0-2 a firma di Brancher e Rossini. A marzo, però, si giocava per un posto tra i piani alti. Oggi, invece, conta vincere per tirarsi fuori dalla zona rossa.

Classifica: Kreuzlingen (25), Tuggen (22), YF Juventus (21), Wettswil Bonstetten (20), Winterthur U21 (19), San Gallo U21 (17), Kosova (15), SV Schaffhausen (15), Taverne (15), Höngg (14), Eschen/Mauren (*11), Collina d’Oro (11), Linth 04 (10), Freienbach (9), Uzwil (8), Mendrisio (*6).

Settore giovanile

YL A, Mendrisio-San Zeno: 4-2.

YL B, Chiasso-Mendrisio: 5-0.

C1, Stella Capriasca-Mendrisio: 2-2.

Prossimi impegni

Domenica 27 ottobre, ore 15, Taverne-Mendrisio, Prima Lega.

Sabato 26 ottobre, ore 15, Chiasso-Mendrisio, YL A.

Sabato 26 ottobre, 13.30, Adorna, Mendrisio-Denti della Vecchia.

Domenica 27 ottobre, 14.30, Comunale, Mendrisio-Locarno, YL B

Riccardo Vassalli