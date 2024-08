Lancio del disco, Giada Borin ai Campionati del mondo U20

È finalmente arrivata la convocazione di SwissAthletics per la forte discobola Giada Borin, che andrà a rappresentare i colori rossocrociati ai Campionati Mondiali U20 che si svolgeranno a Lima, in Perù, a fine agosto.

Stabilito il limite a 3 riprese, Giada aspettava solo la conferma ufficiale per poter preparare effettivamente le valigie.

Ad accompagnarla, anche la sua allenatrice Cristina Pezzatti, chiamata come lo scorso anno quale coach nazionale per il settore dei lanci.

Poco più di due settimane, quindi, per l’atleta dell’ASSPO di Riva San Vitale, classe 2005, per potersi preparare al meglio per i mondiali in Perù, dove scenderà in campo col disco.

Un importante traguardo per lei che, in un’intervista rilasciata a l’Informatore due anni fa, rivelò che da piccola passava quasi tutti i giorni sul ghiaccio a praticare lo sport del pattinaggio, per poi passare all’arte del circo, dove però sentiva l’assenza della componente agonistica, motivo per cui ha deciso dopo tre anni di iniziare con l’atletica.

Non resta, dunque, che attendere il 26 di agosto, data in cui inizieranno i Mondiali della momò Giada Borin.