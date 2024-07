60 anni di Sagra del Pesciolino

La Sagra del Pesciolino di Brusino Arsizio è un evento nato nel 1964 ed è organizzata dalle società attive nel paese. Ad oggi conta più di 1600 partecipanti e viene svolta tradizionalmente il penultimo weekend di luglio. Quest’anno la Sagra raggiunge quindi i 60 anni di vita, grazie al comitato organizzativo e i volontari del paese che hanno mantenuto questa manifestazione viva fino ad oggi. L’evento si svolgerà principalmente su due sere, venerdì 19 luglio dalle 18 e sabato 20 luglio dalle 14. Per cena saranno serviti diversi piatti di lago come i pesciolini, il persico ed il fritto misto, ma pure alternative alla griglia e vari contorni. In esclusiva – a partire da quest’anno – ci sarà il sabato pomeriggio dedicato alle famiglie, con la presenza del Bimbo Fun all’insegna del divertimento. La manifestazione verrà animata tutta la sera con della buona musica e dei concerti. In questa particolare annata, visto l’anniversario, il venerdì sera è in programma un grande concerto/show della celebre ABBASHOW Band (The first italian Abba tribute band) pronta a far ballare e cantare tutti i presenti. Il sabato invece uno dei DJ più in voga nel nostro cantone, DJ ATJ, animerà il cuore di Brusino con musica anni ‘70/‘80/‘90 e 2000.

Gli organizzatori ricordano che per raggiungere l’evento si potranno usare anche i mezzi pubblici: utilizzando il biglietto presente sui canali social (FB: Comitato Manifestazioni Brusino Arsizio, IG: manifestazioni_brusinoarsizio) o richiesto per e-mail (comitatomanifestazionibrusinoa@gmail.com) si avrà la possibilità di ottenere uno sconto del 20% sulla linea del Bus (Capolago-Brusino) o con il battello da qualsiasi località. Inoltre, la Società Navigazione del lago Ceresio mette a disposizione un battello che sosterà alla manifestazione e permetterà un piccolo giro turistico sul lago passando da Morcote e Porto Ceresio.