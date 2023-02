Il Mendrisio giocherà sei amichevoli

Procede a gonfie vele la preparazione del club del Magnifico Borgo verso il primo appuntamento del girone di ritorno di Seconda Lega Interregionale.

Per arrivare pronta il 12 marzo all’Eizmoos di Cham, la formazione momò avrà modo di ricollaudare tutti i meccanismi durante i vari test amichevoli, il primo già domani, sabato, a Taverne alle 14.30.

In meno di un mese il Mendrisio avrà sei test amichevoli per capire se tutto ciò che è stato costruito durante il girone di andata è rimasto intatto. Sì, perché da domani si inizia con la prima amichevole e ad attendere gli uomini di Amedeo Stefani sul sintetico di Taverne ci sarà la formazione di casa, promossa in Prima Lega nella scorsa stagione. Quattro giorni dopo, invece, ma questa volta al Campo Pian Scairolo, sarà la volta di un’altra squadra ticinese impegnata in questa categoria, ovvero la capolista Paradiso. L’ultimo dei tre impegni esterni sarà infine a Caslano il 18 febbraio contro il Malcantone, attuale quarta forza di Seconda Lega. Cataldo e compagni avranno poi modo di mostrarsi davanti al proprio pubblico nelle restanti tre amichevoli casalinghe – tra Centro sportivo Adorna e Campo comunale – previste contro Novazzano (22 febbraio), Castello (25 febbraio) e Basso Ceresio (1 marzo).

Ma come sono iniziati questi primi allenamenti? Lo abbiamo chiesto proprio a mister Stefani: “Va tutto molto bene, ci siamo ritrovati con piacere dato che eravamo fermi da un po’. Queste settimane stanno andando come da programma, inoltre abbiamo trovato anche una soluzione per allenarci all’Adorna quindi siamo più che soddisfatti”.

Una preparazione che, in attesa della chiusura del mercato invernale previsto a metà febbraio, ha aggiunto un nuovo tassello alla rosa con l’acquisto del giovane terzino Alex Okaingni proveniente dalla Vergiatese. Un rinforzo questo, che si è reso necessario data l’importante assenza per tutto il girone di ritorno di Fabio Brancher per una lesione a un menisco con interessamento a un legamento. Restando sempre in tema di assenze il club momò dovrà pure fare a meno, come già anticipato un paio di settimane fa, di Antonio Mihaylov per le prime quattro giornate di campionato a causa del rosso rimediato nell’ultimo incontro a Buchrain per un fallo di reazione. Infine, per quanto riguarda i diffidati, l’unico giocatore a rischio al momento è Alessandro Castellan con tre ammonizioni ricevute finora.

Le partite

Sabato 4 febbraio, Campo comunale Taverne, 14.30, Taverne (1a) – Mendrisio.

Mercoledì 8 febbraio, Campo Pian Scairolo, 19.30, Paradiso (1a) – Mendrisio.

Sabato 18 febbraio, Centro sportivo Roque Maspoli Caslano, 15.00, Malcantone (2a) – Mendrisio.

Mercoledì 22 febbraio, Centro sportivo Adorna, 19.15, Mendrisio – Novazzano (2a).

Sabato 25 febbraio, Campo comunale Mendrisio, 15.00, Mendrisio – Castello (2a)

Mercoledì 1° marzo, Centro sportivo Adorna, 19.15, Mendrisio – Basso Ceresio,(3a).