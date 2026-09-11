Argento europeo per Rusca

Medaglia d’argento ai Campionati Europei U23 per il quattro di coppia con la momò Soley Rusca. Un eccezionale risultato quello ottenuto dalle rossocrociate sulle acque del lago Goplo a Kruszwica, città con poco più di 9 mila abitanti nel centro della Polonia.

E proprio qui Soley Rusca, unitamente ad Aurelia Benati (Bern), Manon Field (Zurich) e Flurina Parillo (Sempach), ha dimostrato coraggio costruendo una gara intelligente e di carattere. Già nella giornata d’esordio le ragazze hanno mostrato il feeling giusto con la barca e soprattutto con le condizioni meteo avverse. Infatti, in occasione delle batterie, il programma è stato modificato a causa del forte vento laterale. Le imbarcazioni partivano una alla volta con una distanza di 1 minuto tra loro. Il quattro elvetico ha ottenuto il secondo miglior tempo a pochi centesimi dalla Formazione Neutrale AIN (Russia), guadagnando l’accesso alla finale A.

Il giorno seguente le condizioni meteo non sono cambiate ma la finale si è svolta regolarmente con tutte le barche presenti. Le ragazze rossocrociate, condotte dall’allenatore argentino in forza a Swiss Rowing Martin Cambareri, sono partite concentrate e ai 200 metri si sono posizionate al secondo posto dietro le campionesse del mondo U19 della Romania. A seguire l’AIN, l’Italia e la Polonia (rispettivamente terze e quarte ai recenti mondiali di Duisburg) e via via tutte le altre. Le portacolori della Svizzera sono riuscite a mantenere la posizione fino all’arrivo ottenendo una medaglia d’argento che premia il duro lavoro caratterizzato da costanza, rinunce e qualche delusione, di un anno ricco di test e impegni internazionali. Soddisfatta Swiss Rowing che ha ottenuto anche un brillante oro con il doppio maschile di Constantin Feuerstein e Ivo Löpfe.

Per Soley Rusca questo risultato è stato il raggiungimento di un obiettivo che fino a qualche anno fa sembrava solo un sogno, soprattutto considerando che si tratta del suo primo anno nella categoria U23. All’attivo per la momò, 3 europei e 3 mondiali in 3 anni, con una medaglia d’argento al collo. In Federazione si mormora già di un progetto olimpico… ma le ragazze sono solo all’inizio di un lungo percorso in salita e di una concorrenza agguerrita, come ormai a tutti i livelli degli sport d’élite. Ora qualche giorno di pausa e poi partenza per l’Irlanda dove Rusca svolgerà una formazione e continuerà ad allenarsi a Cork presso la Lee Rowing.