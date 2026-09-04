Primo passo falso per il Mendrisio

RV) Il primo successo stagionale sembrava finalmente a portata di mano, ma è sfumato nell’ultimo quarto d’ora. Il Mendrisio torna dalla trasferta sul campo del Winterthur U21 con una sconfitta per 2-1 e parecchio rammarico: avanti grazie ad Andreas Becchio, i momò si sono fatti raggiungere al 73’ e superare all’84’, incassando il primo passo falso dopo tre pareggi consecutivi. Alla Schützenwiese, Amedeo Stefani si affida a Candeloro tra i pali, Lape, Delli Carri e Josipovic, De Petri, Roncari, Sportelli, Guarino, Lago Mille e il capitano Martinelli, con Becchio riferimento più avanzato. Tra le novità figura proprio Alessio De Petri. Il difensore, appena approdato a Mendrisio, è stato schierato dal primo minuto, entrando così senza tappe intermedie nei meccanismi della squadra. Un innesto destinato ad aumentare le possibilità di scelta in un reparto che nelle prime settimane aveva già mostrato una buona solidità.

Il primo tempo di Winterthur si chiude senza reti. La partita cambia poco dopo la ripresa, quando Becchio trova il guizzo che porta avanti i momò. Per l’attaccante è un gol che sembra poter indirizzare l’incontro e premiare la capacità del Mendrisio di rimanere dentro la gara. I padroni di casa, però, reagiscono affidandosi anche alla panchina. Entra Simon Höchli e sette minuti più tardi è proprio lui a firmare l’1-1. Stefani inserisce Banfi al posto di Guarino, ma nel finale il Winterthur completa il sorpasso. All’84’ Gjidoda batte Candeloro e consegna ai giovani zurighesi i tre punti. È una sconfitta difficile da digerire soprattutto per il modo in cui è maturata. Dopo lo 0-0 con il Kosova e i pareggi per 1-1 contro Widnau e Collina d’Oro, il Mendrisio cercava la prima vittoria del nuovo campionato. A Winterthur ha trovato il primo vantaggio della sua partita, ma non è riuscito a proteggerlo sino al termine. La classifica racconta ora di tre punti raccolti in quattro giornate, con una sola rete di differenza tra gol segnati e subìti: numeri che descrivono una squadra sempre rimasta in partita, ma ancora alla ricerca del primo vero sorriso. Il momento per voltare pagina arriverà domenica 6 settembre e avrà un significato particolare. Alle 16 il Mendrisio riceverà il Freienbach nella prima partita stagionale al Comunale, pronto a riaprire le porte dopo gli interventi di rinnovamento. Il pubblico potrà ritrovare uno stadio rimesso a nuovo, con nuovi seggiolini e spogliatoi modernissimi: un biglietto da visita importante per il club e per tutta la città. Mendrisio e Freienbach arriveranno all’appuntamento con gli stessi punti e il medesimo obiettivo. Anche gli svittesi sono ancora senza vittorie: hanno pareggiato contro Gossau, Baden e Kosova, perdendo invece per 3-0 sul campo del Thalwil. Sarà dunque uno scontro diretto tra due formazioni desiderose di cambiare passo e di dare un volto diverso al proprio avvio di stagione.

L’avvicinamento alla prima casalinga è stato accompagnato anche dalla presentazione ufficiale della squadra, andata in scena – davanti ad una numerosissima platea – martedì 1° settembre a LaFilanda di Mendrisio. Una serata dedicata alla rosa, allo staff tecnico e alla nuova composizione del comitato, durante la quale il club si è mostrato alla stampa e ai propri sostenitori. Proprio per l’occasione gli organi dirigenti hanno ringraziato tutti gli sponsor, tra cui la Chicco d’Oro di Balerna che ha promosso l’evento e il sostanzioso aperitivo che ne è susseguito, nonché la direzione e collaboratori de LaFilanda per la disponibilità e perfetta collaborazione.

Archiviata la vetrina de LaFilanda, adesso toccherà nuovamente al campo. Il Mendrisio ha bisogno di trasformare le buone indicazioni raccolte in questo primo scorcio di campionato in una vittoria. Riuscirci davanti alla propria gente, nel giorno del ritorno a casa, avrebbe inevitabilmente un sapore ancora più intenso.

Classifica: Tuggen (12), Baden (10), Thalwil (7), Dietikon (7), San Gallo U21 (7), Winterthur U21 (6), Kosova (6), Gossau (5), Collina d’Oro (5), Taverne (4), Wettswil-Bonstetten (4), Eschen/Mauren (4), Mendrisio (3), Freienbach (3), Locarno (1), Widnau (1).

Prossimo impegno

Sabato 5 settembre, 13.30, Insema-Mendrisio, Allievi C2

Sabato 5 settembre, 13.30, Adorna, Mendrisio-Insema, Youth League C

Sabato 5 settembre, 14.30, Chiasso-Mendrisio, Allievi B1

Sabato 5 settembre, 17.30, Adorna, Mendrisio-Rapid Lugano, Youth League A

Domenica 6 settembre, 16.00, Comunale, Mendrisio-Freienbach, Prima Lega Classic.