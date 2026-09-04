All’OBV fari puntati sulla sicurezza dei pazienti

L’Ospedale Regionale di Mendrisio partecipa anche quest’anno attivamente alla Settimana d’azione per la sicurezza dei pazienti che si svolgerà dal 14 al 18 settembre. L’impegno si concretizza in una campagna di sensibilizzazione nazionale: questa edizione sarà dedicata al tema che l’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità – promuove in occasione del World Patient Safety Day del 17 settembre: “Safe care for noncommunicable diseases” (Cure sicure per le malattie non trasmissibili) con lo slogan “Safe care for life” (Assistenza sicura per tutta la vita). Gli obiettivi dell’iniziativa sono molteplici. Innanzitutto si vuole concentrare l’attenzione, come detto, sul tema della sicurezza dei pazienti e aumentare la consapevolezza sui rischi specifici per pazienti con malattie non trasmissibili attraverso le informazioni e il confronto. L’intento è inoltre quello di promuovere misure pratiche allo scopo di ridurre i rischi e fornire il miglior accompagnamento possibile, quindi rafforzare l’interazione improntata alla collaborazione tra professionisti della salute, pazienti e familiari.

Un laboratorio pratico e teorico il 18 settembre

In questo contesto, venerdì 18 settembre all’OBV di Mendrisio avrà luogo un workshop di diabetologia che verterà su “La somministrazione dell’insulina sottocute. La gestione dei glucometri e dei sensori per il monitoraggio del glucosio (CGMS)” rivolto anche alla popolazione. Il pomeriggio si aprirà alle 16.45 con l’accoglienza dei partecipanti (auditorio, piano -1). La prima parte sarà prevalentemente teorica, mentre nella seconda, dalle 17.40, si passerà agli aspetti pratici. Il workshop si chiuderà attorno alle 18.30 con un rinfresco. Relatori saranno il dr. med. Lauro Gianola, specialista in Endocrinologia e Diabetologia, la dr.ssa med. Donatella Rausa, specialista in Endocrinologia e Diabetologia, e Marco Scalese, infermiere consulente in Diabetologia. La parte pratica vedrà inoltre la collaborazione di Ariela Cavadini, assistente di studio medico (servizio di Diabetologia OBV). L’obiettivo è quello di apprendere la procedura di somministrazione sottocutanea dell’insulina e di approcciarsi alla procedura di misurazione della glicemia capillare e del glucosio interstiziale nel rispetto delle misure di sicurezza, identificando e riducendo i rischi.

Coloro che sono interessati a partecipare al workshop sono invitati a iscriversi entro il 12 settembre all’indirizzo comunicazione.mendrisio@eoc.ch, indicando nella mail il numero di partecipanti.