Balerna: aiuti dal Cantone per il reparto Alzheimer

Un contributo unico di 4,9 milioni di franchi dal Cantone per il progetto di ristrutturazione e ampliamento del Centro degli Anziani di Balerna e il rinnovo dell’edificio medicalizzato esistente e la realizzazione di una nuova ala destinata ad accogliere un reparto protetto per persone affette da Alzheimer e altre forme di demenza. A conclusione dell’intervento, la capacità ricettiva del settore medicalizzato passerà così dagli attuali 35 posti letto a 49 complessivi, di cui 7 destinati al nuovo reparto protetto.

Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio, rispondendo “alla necessità di adeguare la struttura all’evoluzione dei bisogni assistenziali e organizzativi, migliorando spazi, presa a carico e condizioni di esercizio. L’ampliamento consentirà di accogliere camere singole, locali comuni per il reparto protetto, ulteriori camere medicalizzate, locali amministrativi e spazi di supporto; nella parte esistente sono invece previsti il rinnovo di camere e locali comuni, l’adeguamento delle infrastrutture tecniche e sanitarie e il miglioramento della sicurezza”. L’investimento contemplerà anche interventi di natura energetica e ambientale, fra cui la predisposizione al teleriscaldamento; mentre per l’edificio esistente sono previsti inteventi di risanamento energetico, tra cui l’iolamento di facciate, sottotetto e sostituzione dei serramenti. Il costo del progetto, sviluppato in modo da permettere il mantenimento in esercizio della struttura durante i lavori, è di 15 milioni di franchi. La spesa riconsociuta dal Cantone è pari a 9,98 milioni. Il messaggio propone un contributo unico di 4,9 milioni, pari al 50% del costo riconosciuto. Per la parte restante è prevista l’assunzione degli oneri finanziari nei costi di gestione, mentre la quota eccedente sarà a carico del Comune di Balerna.