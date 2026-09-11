A Ligornetto spunta un edificio d’epoca romana

Colpo di scena. La Storia non conosce davvero confini. A Ligornetto, in località Stramonte, nei pressi di via Mastri, è emerso un edificio di epoca romana risalente al II-III secolo d.C. Lo svela il Servizio archeologia dell’Ufficio dei beni culturali, che condensa la notizia di straordinaria ricchezza storica per il Mendrisiotto in un comunicato stampa. Le ricerche sono state avviate lo scorso giugno in una area destinata alla costruzione di un nuovo stabile d’abitazione. L’esito? “Le evidenze più antiche finora individuate – sottolineano gli specialisti – risalgono agli ultimi decenni prima della nostra era e consistono nei resti di strutture in legno. Successivamente, nel corso del II secolo d.C. l’intera area venne livellata per consentire la costruzione di un importante edificio in muratura. Di questa struttura sono stati finora individuati sei ambienti, inseriti in un perimetro largo circa 8 metri e lungo almeno 11, che prosegue verso ovest oltre il limite del lotto dei lavori. Sul lato meridionale lo scavo ha messo in luce una zona porticata larga circa 3 metri, mentre sul retro sono stati esplorati due ambienti di circa 16 e 20 metri quadri”. Il sito attualmente oggetto di indagine si trova oltretutto a meno di un chilometro dalla sontuosa villa romana di San Pietro di Stabio. “La funzione precisa dell’edificio – si evidenzia – non è ancora definita con certezza, ma l’assenza di focolari e di altre strutture riconducibili alla vita domestica sembra escludere l’uso abitativo. Un elemento di assoluto rilievo è invece l’eccezionale abbondanza di scorie ferrose e di scarti di lavorazione del bronzo negli strati del II e III secolo d.C. Questi rinvenimenti suggeriscono la presenza, nelle immediate vicinanze, di un’attività di lavorazione dei metalli su scala significativa”. I risultati dell’indagine contribuiranno così a precisare la conoscenza dell’occupazione romana nel Mendrisiotto, aggiungendo un nuovo fondamentale tassello alla ricca storia archeologica della regione. Intanto, il Dipartimento del territorio invita la popolazione a una giornata di porte aperte al cantiere mercoledì 16 settembre alle 15.30, con ritrovo in via Mastri Ligornettesi 36 a Ligornetto (l’evento si terrà solo in caso di bel tempo).