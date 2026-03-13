Esubero di discepoli e mancano lacchè!

Fanno un enorme lavoro ogni anno. Sono loro i veri protagonisti delle Processioni a Mendrisio: Edio Cavadini, presidente della Processione del Giovedì Santo da 46 anni, e Mario Tettamanti, presidente della Processione del Venerdì Santo dal 1982. Hanno praticamente iniziato insieme a condurre le sfilate del Calvario e dell’Entierro nelle vie del Borgo. Eppure, malgrado abbiano organizzato moltissime edizioni sempre nel medesimo modo (per lo più con iscrizioni in presenza), entrambi si sono adeguati introducendo quest’anno iscrizioni quasi totalmente on-line. La tradizione sposa la modernità. Ma come è andata? “Abbiamo sostituito le iscrizioni in presenza con quelle on-line e poi sorteggiamo dal vivo i partecipanti nelle serate della prossima settimana (anche per scegliere i sandali, provare i vestiti e il modo in cui devono muoversi sfilando). Devo dire che le iscrizioni on-line sono andate bene; – conferma Edio Cavadini – tuttavia ci mancano 18 lacché (fra i 12 e i 16 anni) e 7 porta-manto (dai 7 agli 8 anni). I lacché iscritti sono 30 ma ce ne servono 48 mentre i porta-manto devono essere una dozzina”. E poi? “Registriamo un esubero di discepoli: in 22 vogliono fare questa parte! Il numero degli ebrei corrisponde alle esigenze. Naturalmente, quando ci sono più iscritti che numero di personaggi, a malincuore si procede ai sorteggi”. Il Cristo? “Siamo a posto. Abbiamo una lista di 4 e ogni anno si sceglie chi arriva in cima. Da 2 anni a questa parte – causa maltempo – non è stata possibile la processione del Giovedì Santo e quindi…”. C’è attesa, quindi, per il Cristo. “Anche per il Venerdì Santo – aggiunge Mario Tettamanti – abbiamo proceduto con le iscrizioni on-line salvo nelle scuole di Mendrisio e tutto il distretto dove abbiamo ancora consegnato i formulari cartacei d’iscrizione. È stata poi inviata una e-mail a coloro che hanno già partecipato nelle scorse edizioni e lì abbiamo avuto un buon riscontro. Con la e-mail normale si sono invece aggiunti dei partecipanti del Luganese e del Sopraceneri pronti a sfilare con i nostri lampioni e oggetti della processione”. In totale, il Venerdì Santo mette in campo 700/800 persone comprese le filarmoniche che quest’anno si annunciano da Stabio e da Sonvico oltre alla locale di Mendrisio. “Serve ancora qualche adulto e i ragazzi ben vengano! – conclude Mario – ad esempio gli angioletti sono ancora pochini”. Chi vuole annunciarsi contatti Mario Tettamanti, tel. 079/696 73 18. Per il Giovedì Santo invece farsi vivi tramite edio.cavadini@bluewin.ch.