Nuova casa per Pro Senectute

Puntualissimi, come da programma: Pro Senectute Ticino e Moesano da questo mese di febbraio ha preso piede nell’edificio di Presenza Sud a Mendrisio dopo la ristrutturazione e l’adeguamento dello stabile. Ed in effetti l’ente ne dà notizia in questi termini.

“Pro Senectute Ticino e Moesano annuncia l’apertura della nuova sede regionale del distretto di Mendrisio: sarà operativa dal 16 febbraio in via Alessandro Manzoni 15 a Mendrisio, all’interno dell’edificio completamente rinnovato dalla Fondazione Presenza Sud. Si tratta di un passo significativo, che trasferisce la sede regionale e il centro diurno terapeutico finora situati a Balerna, in una località ancora più accessibile per i cittadini del distretto di Mendrisio”.

Il progetto, avviato nel 2023, nasce con l’obiettivo di offrire spazi moderni, funzionali e pienamente accessibili, in grado di rispondere con ancora maggiore efficacia ai bisogni della popolazione del territorio. Durante circa un anno e mezzo di lavori di riqualifica da parte della proprietà, l’edificio è stato ripensato nei suoi volumi e nei suoi percorsi, con attenzione particolare alla sicurezza, al benessere e alla qualità dell’esperienza quotidiana per utenti, visitatori e collaboratori.

La nuova sede permette di concentrare in un unico luogo servizi fondamentali per il sostegno e l’accompagnamento delle persone anziane e delle loro famiglie. Fra questi: consulenza sociale, servizio fiduciario e dichiarazione d’imposte, volontariato, promozione della qualità di vita, lavoro sociale comunitario, podologia e il centro diurno terapeutico, inserito in ambienti più ampi, luminosi e adeguati ai percorsi terapeutici personalizzati che caratterizzano la sua attività. All’esterno è stato realizzato un giardino terapeutico/sensoriale. Si tratta cioè di uno spazio strutturato e ideato per la stimolazione e il benessere, nel quale sono previste attività come la coltivazione di fiori, piante aromatiche e un orto.

“Il trasferimento – annuncia Pro Senectute – avverrà per tappe, garantendo la massima continuità possibile. Il centro diurno terapeutico sarà chiuso dal 9 al 14 febbraio per consentire l’allestimento dei nuovi spazi, riaprendo regolarmente da lunedì 16 febbraio”. La collocazione dovrebbe giocare a favore. In effetti – sottolinea Pro Senectute – “grazie alla posizione strategica – facilmente raggiungibile dalla stazione FFS, dalle principali linee bus e dotata di parcheggi nelle vicinanze – la nuova struttura diventerà un punto di riferimento ancora più accessibile per la comunità del Mendrisiotto”.

• Lo stabile rimane

al servizio della comunità

La Fondazione Presenza Sud di Mendrisio, di cui è presidente Onorato Zanini, ha stretto un accordo ventennale con Pro Senectute. In questo modo lo stabile resterà al servizio della comunità. Con l’intervento di ristrutturazione e adeguamento degli spazi, realizzato in questi mesi, il complesso si garantisce altri 40 anni di vita in buone condizioni. Il cantiere è durato un anno e mezzo.

• La seconda vita

di Presenza Sud

Presenza Sud vive così la sua seconda esistenza. Il centro era nato una quarantina di anni fa come punto di riferimento cristiano, sociale e culturale rivolto in modo particolare ai giovani e alle famiglie. E questa è stata la sua parabola felice per diversi decenni ma oggi le esigenze della società sono mutate e il Centro di Presenza Sud di Mendrisio corregge la rotta indirizzandosi in modo particolare agli anziani o anche a persone più giovani ma invalide o malate. La struttura – lo ricordiamo – era stata chiusa nel giugno del 2022 con la partenza delle suore e di don Gianfranco Quadranti.