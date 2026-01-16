Sara Salvadé protagonista al Cross di San Martino

Il Cross di San Martino, organizzato con grande cura dalla Società Atletica Vigor Ligornetto e valido come quarta tappa della Coppa Ticino, ha fatto registrare un eccellente riscontro di partecipazione. L’evento, andato in scena sui tradizionali prati di San Martino, ha richiamato oltre 300 concorrenti, che con entusiasmo hanno animato il terzo Memorial Andrea Salvadé, regalando una bella mattinata di sport. Fondamentale per la perfetta riuscita della manifestazione è stato il prezioso supporto dell’Azienda Agricola San Martino, alla quale va un sentito ringraziamento per la messa a disposizione del percorso. Il meteo ha inoltre sorriso agli organizzatori e agli atleti: una giornata baciata dal sole, con temperature gradevoli, ha infatti mitigato il freddo degli ultimi giorni, offrendo condizioni ideali di gara.

Passando ai risultati, grande soddisfazione per i colori di casa grazie alla splendida affermazione di Sara Salvadé, protagonista assoluta della competizione femminile. L’atleta della Vigor Ligornetto, partita con grande determinazione, ha interpretato il percorso in modo impeccabile, imponendo un ritmo sostenuto sin dalle prime battute. Una prova di notevole spessore tecnico e atletico che le ha permesso di conquistare la vittoria nella categoria assoluta, gestendo con autorevolezza i 4,4 km di gara e tagliando il traguardo in 15’46, con oltre un minuto di vantaggio sulle dirette inseguitrici, confermando come in questa stagione non vi siano al momento avversarie in grado di impensierirla. Sulla scia dei successi di giornata si inserisce anche Caterina Socchi, che nella categoria W16 ha imposto la propria legge dominando la concorrenza, completando i 2,9 km in 12’19 e centrando la terza vittoria stagionale, confermano di attraversare un ottimo momento di forma. Nella stessa categoria è da segnalare anche la dodicesima posizione di Camilla Bullani, autrice di una prova generosa e combattuta. Ottimi riscontri anche nella categoria W14, dove Victoria Catalano ha conquistato una brillante seconda piazza, fermando il cronometro a 8’00 sui 1,9 km del percorso, precedendo Valery Leoni, quinta in 8’10, e Agata Caimi, nona con il tempo di 8’35. In campo maschile, da evidenziare il nono rango di Gioele Pons, che ha chiuso la propria prova in 7’58, seguito al dodicesimo posto da Samuel Foglia, entrambi protagonisti di una prestazione solida e incoraggiante.

La Società Atletica Vigor Ligornetto coglie infine l’occasione per ringraziare calorosamente tutti i collaboratori e gli addetti ai lavori che, con impegno e dedizione, hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione sportiva.

Ora l’attenzione di atleti e appassionati è già rivolta alle prossime due settimane, quando sui prati di Vezia andrà in scena il momento clou della stagione crossistica con l’assegnazione dei titoli cantonali, prova valida anche per la Swiss Cross Cup 2026.