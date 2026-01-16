Il 1° febbraio tornano a Mendrisio i clown di Cracovia Gino e Suzi

Gino e Suzi dal 1° all’8 febbraio prossimi saranno di nuovo in tournée nelle 4 Chiesa Viva Ticino. A recitare saranno Agnieszka Cianciara-Fröhlich e Jonathan Fröhlich.

A grande richiesta per la gioia di grandi e piccini, tornano con una nuovissima produzione in anteprima, Gino e Suzi, i simpatici clown di Cracovia che molti in Ticino già conosceranno. Il loro messaggio rimane fresco e sorprendente in questo nuovo episodio delle loro avventurose gags; eccolo lì, il nostro caro Gino, fiero ed un tantino spavaldo nella sua bella bottega di antiquariato dove si prende meticolosamente cura di ogni suppellettile e di ogni prezioso oggetto legato a straordinarie storie di vita. Mentre spolvera e lucida il vecchio grammofono di una contessa asburgica, sistema un grosso baule scrigno di antichi tesori, ammira la scatola consumata dalle fatiche di un lustrascarpe dimenticato e raddrizza il ritratto di un’antenata emigrata in cerca di fortuna in Centro America.

Purtroppo, come spesso accade nei migliori negozi, la pace scandita dalla vecchia pendola non durerà a lungo. Una fastidiosa cliente impicciona convinta di fare un affare straordinario verrà a turbare la routine del povero Gino. È una cliente maldestra e molto difficile da soddisfare che, con la sua insistenza e per il suo grande stupore, lo porterà a conoscere meglio non solo gli articoli della sua onorata bottega ma soprattutto a scoprire i segreti del suo retro-bottega!

“Basta, basta, non possiamo svelare di più, venite a godervi di persona le simpatiche avventure di questi due personaggi che anche questa volta non mancheranno di farci riflettere dopo una simpaticissima oretta di grasse risate” anticipano i promotori degli spettacoli. La sceneggiatura è firmata anche questa volta da Agnieszka Cianciara – Fröhlich. Ricordiamo che la durata dello spettacolo è di 60 minuti senza interruzioni.

L’entrata agli spettacoli sarà gratuita con offerta libera a favore dell’opera missionaria svolta da Jonathan e Agnieszka in Polonia.

Al termine dello spettacolo è previsto un rinfresco per tutti con la possibilità di incontrare gli artisti.

Sono quattro le tappe della tournée

Le rappresentazioni avranno luogo:

– MENDRISIO: domenica 1° febbraio alle 17, Chiesa Viva Mendrisio in via al Gas 8;

– VIGANELLO: venerdì 6 febbraio alle ore 20 nella Chiesa Viva Viganello in via Boscioro 20;

– LOCARNO: sabato 7 febbraio alle 17 nella Chiesa Viva Locarno Centro Arca in via G. Cattori 11;

– GIUBIASCO: domenica 8 febbraio alle 17 presso Chiesa Viva Giubiasco in via Dr. Falleroni 5.