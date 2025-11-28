Rossoblù sul trono d’inverno

RV) Il girone d’andata di Seconda Lega si chiude nel segno del Chiasso, campione d’inverno sotto la guida di Nicola Padula.

I rossoblù conquistano tre punti d’oro sul campo del Cadenazzo grazie all’ennesima zampata di Roberto Scaramuzza, match-winner e decisivo per la seconda settimana consecutiva. Una vittoria di misura, sofferta e preziosa, che certifica la solidità di un gruppo capace di raggiungere la vetta all’ultima occasione utile prima della pausa.

Più amaro, invece, il bilancio dell’ultimo fine settimana per il Balerna, travolto 4-1 a Sementina in una sfida nata storta e finita male. Dopo le reti di Gouem e Marcionetti, ci pensa il rigore di Zoumbare a calare il tris. I neroazzurri provano a rientrare in partita con un rigore realizzato da Pasquinelli appena prima della pausa, ma i bellinzonesi chiudono la pratica nel recupero colpendo ancora con Zoumbare che chiude ogni discorso. Per il Balerna – che aveva aperto la settimana imponendosi per 2-1 nel derby del Mendrisiotto contro il Morbio – resta il rammarico di non aver saputo chiudere con la continuità mostrata nell’ultimo periodo.

In chiaroscuro, invece, la prova del Morbio. Gli “oranges” rimediano solo un punto nella sfida al Monteceneri (2-2), ma offrono una prova generosa dovendo giocare ottanta minuti in inferiorità numerica. Ospiti per primi in vantaggio, poi il pari di Aliu. Succede di tutto nel finale con il Monteceneri che trova all’88’ l’1-2 su rigore, ma il Morbio non molla e all’ultimo respiro pareggia i conti dal dischetto con Damo.

Chiude il quadro il Novazzano, sconfitto 0-2 dal Vedeggio nello scontro del Riva IV. Le reti di Pedrazzini e Fontana puniscono oltre misura i gialloblù che, al cospetto della seconda forza del campionato, hanno disputato un’ottima prima parte di gara.Per il Novazzano si chiude così un girone d’andata contraddistinto da alti e bassi.

La fotografia finale del weekend consegna dunque un Chiasso maturo e lanciatissimo verso un 2026 da protagonista, un Morbio indomito che potrà contare sul proprio campo nel ritorno, un Balerna pronto a riaprire le danze e un Novazzano alla ricerca di certezze. Insomma, la primavera del massimo campionato regionale – ne siamo certi – non deluderà le attese di appassionati e protagonisti.