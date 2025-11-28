Il confronto tra i fotografi Paolo Abate, Fabiana Bassetti, Roberto Pellegrini e le loro opere costituisce la base di una discussione fra Elio Franzini, professore in Estetica e già rettore dell’Università Statale di Milano, e Matteo Vegetti, professore SUPSI in Teorie dello spazio e dell’abitare.

Mercoledì 3 dicembre alle 17 al Campus SUPSI di Mendrisio si terrà un incontro sul tema La fotografia come arte per la rappresentazione dello spazio. L’appuntamento rientra in un filone di eventi culturali promossi dall’Istituto design e dal Bachelor in architettura d’interni, con il sostegno del Cantone Ticino.

Il dialogo tra Elio Franzini e Matteo Vegetti coinvolgerà i tre artisti con l’intento di riportare lo sguardo e la riflessione alle origini delle loro opere. Paolo Abate, Fabiana Bassetti e Roberto Pellegrini lavorano dedicando attenzione all’interpretazione e alla rappresentazione dello spazio, con approcci molto diversi: da una estrema rarefazione ed essenzialità, al limite dell’astrazione, a una rappresentazione quasi edonistica degli spazi fotografati, alla ricerca di un’identità, di una relazione necessaria tra lo spazio e chi lo abita.

Lo spazio diventa pertanto oggetto del confronto; la fotografia, quale arte e tecnica di rappresentazione, ma ancora l’arte quale mezzo volto alla ricerca di una conoscenza che riveli, o che avvicini, a qualche verità altrimenti nascosta.

L’incontro si svolgerà nella sala della Biblioteca al primo piano del Campus del Dipartimento ambiente costruzioni e design. Il pomeriggio è aperto a tutte le persone interessate: ingresso gratuito con aperitivo finale.