I più bei libri svizzeri alla SUPSI

Le tendenze contemporanee della produzione libraria sono al centro della mostra che alla SUPSI di Mendrisio celebra i più bei libri dell’editoria svizzera. Inaugurata mercoledì, l’esposizione rimarrà in allestimento fino al 5 novembre presso la Materioteca, al primo piano del Campus del Dipartimento ambiente costruzioni e design di via Flora Ruchat-Roncati.

Il concorso I più bei libri svizzeri, indetto su iniziativa dell’Ufficio federale della cultura, si propone di valorizzare ogni anno i migliori artefatti grafici realizzati nell’industria del libro e di incoraggiare e mettere in luce la qualità della produzione editoriale.

Le opere selezionate nell’ambito del concorso sono esposte nel corso dell’anno successivo con un ciclo di mostre itineranti sia in Svizzera che all’estero. Tra i 362 volumi in gara nell’edizione 2024, i 20 libri premiati dimostrano una qualità eccezionale, come sottolineato dalla giuria internazionale presieduta dalla grafica Sereina Rothenberger e formata da Mathias Clottu, Julie Peeters, Tasheka Sutton e Marco Walser.

L’esposizione è visibile liberamente (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9-18; mercoledì 9-12.30). Dopo Mendrisio, la rassegna espositiva toccherà le città di San Gallo e Losanna, per spostarsi successivamente all’estero: Londra, Parigi, Milano, Bruxelles, Vienna, Francoforte, Taiwan, Pechino e Dubai.

Nella sua tappa in Ticino, la mostra è accompagnata da una rassegna di eventi rivolti non solo agli studenti, ma anche al grande pubblico. Il ciclo Design à la Carte – Visite commentate, sguardo sul visual design offre brevi visite guidate dal format snello e informale durante l’orario di pranzo per dedicare riflessioni critiche all’estetica grafica dei libri premiati. Gli incontri sono guidati da docenti del Bachelor of Arts SUPSI in Comunicazione visiva. Gli appuntamenti sono per lunedì 20 ottobre con Federico Paviani e Joshua Althaus, lunedì 27 ottobre con Sabrina Cerea e Leonardo Angelucci e martedì 4 novembre con Rebecca Bertero e Antonella Autuori sempre dalle 12.20 alle 13.30.

Giovedì 16 ottobre dalle 18 alle 19 è inoltre prevista la tavola rotonda “Il libro come spazio espositivo”, moderata da Carole Hensler, direttrice del Museo Villa dei Cedri a Bellinzona. L’incontro esplorerà la relazione tra lo spazio editoriale e lo spazio curatoriale ed espositivo attraverso interventi di Nicole Udry (project lead I più bei libri svizzeri), Diego Bontognali (studio di grafica Bonbon), Giulio Zaccarelli (direttore Istituto design SUPSI) e Matteo Vegetti (professore SUPSI in Teorie dello spazio e dell’abitare).