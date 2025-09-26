Mendrisio-Itaca, a LaFilanda da Giorgio Conte a Locasciulli

Grandi nomi si apprestano ad approdare a LaFilanda. Per il secondo anno consecutivo si rinnova infatti la collaborazione fra il centro culturale e la SAR Recycling SA che inaugurerà una manifestazione di prestigio. S’intitola Mendrisio-Itaca e ritorno e porterà sulla scena sei appuntamenti musicali con altrettanti ospiti di spicco di fama internazionale: sei itinerari che costituiranno una sorta di “Odissea della canzone”. Sei giovedì a ingresso gratuito, dal 9 ottobre al 27 novembre, con inizio alle 18.30. Come si svolgeranno? Il cantautore Luca Ghielmetti accoglierà di serata in serata ogni ospite in una immaginaria taverna greca in riva al mare e, insieme, tracceranno la rotta verso la loro personale Itaca, attraverso le parole e la musica.

Si comincia col botto. Il 9 ottobre alle 18.30 arriverà a LaFilanda il cantautore piemontese Giorgio Conte (foto) fratello del più noto Paolo, ma non meno prestigioso. Affabulatore, capace di commuovere e divertire il pubblico, a cominciare dall’ironico titolo della serata “Saremmo tipi di aragosta, ma ci commuovono le alici”. Nel 2022 gli è stato conferito l’ambìto Premio Tenco alla carriera.

Ma ecco gli altri importanti nomi della musica che completeranno la rassegna: il 23 ottobre il fondatore dei Sulutumana Gian Battista Galli si esibirà con Luca Ghielmetti. Il 30 ottobre, invece, sarà la cantautrice Andrea Mirò con lo spettacolo “Metti che passi un brivido” a intrattenere il pubblico. Il 13 novembre sarà la volta di un altro grande nome: Mimmo Locasciulli in scena sotto il titolo “Sortilegio divino e di vino”. Il 20 novembre arriverà a LaFilanda il critico musicale Enzo Gentile. Infine, il viaggio Mendrisio-Itica e ritorno si concluderà con “Lo sciamano e lo speziale”, quando a suonare e a cantare sarà un altro compositore celebre: Davide Van De Sfroos.