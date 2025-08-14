Canottaggio: terzo posto per Rusca-Leunig

Terzo posto in Finale B, nono posto assoluto ai Campionati del Mondo Under 19 di Trakai (Lituania) per il doppio con la momò Soley Rusca e la zurighese Olivia Leunig.

Grande soddisfazione per la riconferma, dopo il mondiale canadese dell’anno scorso, del piazzamento tra le 10 più forti al mondo nel quattro e nel doppio al limite dei 19 anni. Ma sicuramente anche il rammarico di non essere riuscite ad entrare in finale A. Infatti questo doppio, fortemente voluto dall’allenatore di Rusca, Davide Magni, risultava essere molto competitivo. Un’ottima sintonia tra le ragazze, motivate, forti e tecnicamente preparate. Una barca che ha dimostrato il suo valore vincendo nettamente i Campionati Svizzeri dello scorso luglio. Le aspettative erano alte e forse questo, assieme ad un problema ad una costola della compagna di barca di Soley che ha compromesso la preparazione, ha giocato a sfavore. Le ragazze si sono comunque presentate a Trakai estremamente motivate. Purtroppo il sogno di battersi per una medaglia si è però infranto in semifinale: quarte ad un nulla dalla Germania che poi ha vinto il bronzo in finale A. Su circa sette minuti e mezzo di gara, un solo secondo dall’obiettivo. Un peccato…

Le ragazze, che ricordiamo essere le uniche rappresentanti femminili della Svizzera, hanno successivamente ottenuto un buon terzo rango in Finale B recuperando un notevole svantaggio accusato a metà gara.

Swiss Rowing rientra da questo mondiale con un’incredibile bronzo nel quattro di coppia maschile composto da Gabriel Hars, Matteo Müller, Moritz Petry e Costantin Feuerstein. Una gara spettacolare che si è giocata negli ultimi metri, con le urla di incitamento dei numerosi spettatori rossocrociati presenti. Vittoria nella Finale B sia per il doppio maschile che per l’altro ticinese, Sebastiano Wicki, nel singolo.

Ora, finalmente rientrata a Stabio dopo mesi di preparazione, per Soley Rusca qualche giorno di ferie, un piccolo intervento chirurgico alla mano e poi ricomincerà con scuola e allenamenti in previsione del passaggio da U19 a U23.

Una nota positiva: Rusca, come altri atleti rossocrociati, ha ricevuto diverse proposte da college statunitensi. Proposte che ha potuto discutere con i diretti interessati sul campo di regata a Trakai. Un’interessante opportunità per maturare esperienza all’estero.