Canottaggio: Soley Rusca al Campionato del mondo U19

La vogatrice Soley Rusca è partita per Trakai in Lettonia dove, per il secondo anno consecutivo, parteciperà al campionato del mondo U19 di canottaggio.

La giovane di Stabio sarà impegnata nel doppio con la zurighese Olivia Leuning. Durante questa settimana erano previste le batterie mentre il weekend sarà dedicato alle semifinali e finali (visibili in diretta streaming su worldrowing.com). Uniche rappresentanti femminili di Swiss Rowing, campionesse nazionali lo scorso mese di luglio a Lucerna, Soley e Olivia avranno modo di esprimere al meglio tutte le energie accumulate in questi mesi di duro lavoro.