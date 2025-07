Eric Huanca Quispe brilla agli EYOF

Un nuovo, splendido traguardo per l’atletica svizzera porta il nome di Eric Huanca Quispe. Il giovane talento della VIGOR Ligornetto ha partecipato con grande determinazione e spirito competitivo agli EYOF – European Youth Olympic Festival – nella disciplina dei 1500 metri. L’EYOF è una delle più prestigiose competizioni giovanili europee che riunisce atleti emergenti provenienti da tutto il continente, offrendo loro un primo assaggio dell’atmosfera olimpica. L’edizione estiva 2025 si è svolta a Skopje, in Macedonia del Nord, dove Eric è stato chiamato a difendere i colori rossocrociati in questa importante manifestazione internazionale. Ha corso una finale diretta, presentandosi con il quinto accredito ma con la ferma intenzione di puntare a una medaglia. Chi conosce bene Eric sa che quando il ragazzo si prefissa un obiettivo difficilmente poi non lo raggiunge. Carico di motivazione e forte di un’ottima preparazione, l’atleta ha condotto gran parte della gara mantenendo un buon ritmo, per poi sfoderare un finale in forte progressione che gli ha permesso di tagliare il traguardo in terza posizione. Con l’eccezionale crono di 3’49”84, Eric non solo ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo, ma ha anche registrato il suo record personale, un risultato che testimonia la crescita costante e il duro lavoro svolto negli allenamenti. Questo traguardo rappresenta una giusta ricompensa per i numerosi sacrifici fatti e per la passione che Eric dimostra ogni giorno in pista. Un grande plauso va anche alla sua allenatrice Marta Salvadé, il cui contributo tecnico e umano è stato fondamentale nel guidarlo verso questo straordinario successo. Complimenti a Eric Huanca Quispe, orgoglio della VIGOR e del movimento atletico svizzero, per aver scritto una nuova pagina della sua giovane ma già brillante carriera.