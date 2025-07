Canottaggio: Soley Rusca selezionata per i Mondiali

Traguardo raggiunto! Per il secondo anno consecutivo Soley Rusca ha ottenuto la selezione per i Campionati del Mondo junior di Canottaggio. Dopo l’emozionante esperienza dell’anno scorso in Canada, questa volta il boarding pass ha come destinazione Trakai, in Lituania, dal 6 al 10 agosto.

Ancora una volta il percorso verso il prestigioso evento è stato parecchio difficile.

Selezionata inizialmente sul quattro di coppia, dopo il settimo posto ottenuto ai recenti europei in Polonia, Swiss Rowing ha deciso di sciogliere la barca e di procedere a ulteriori trials. Le ragazze che hanno ottenuto, singolarmente, i migliori tempi ai test nazionali durante tutto l’anno, si sono ritrovate sul bacino del Rotsee a Lucerna dove si sono valutate le opzioni migliori. Ebbene, al Mondiale lituano andrà solo un doppio femminile, composto dall’esponente del Küsnacht Olivia Leuning e, appunto, dalla ticinese Soley Rusca. Una scelta particolare, quella di Swiss Rowing, in considerazione del fatto che le altre nazioni schierano non meno di una decina di atlete di media. In campo maschile, i vogatori scelti saranno otto, con il ticinese Sebastiano Wicki al via nel singolo.

Nel frattempo, a livello scolastico, Soley ha concluso con successo gli esami previsti alla Scuola per sportivi d’élite di Tenero e, di conseguenza, la soddisfazione per la selezione è risultata ancora più grande.

Frattanto non bisogna dimenticare i Campionati Svizzeri di Lucerna, che si svolgeranno dal 4 al 6 luglio. La diciottenne di Stabio sarà al via nel doppio “mondiale” con la compagna Olivia Leuning e nel quattro interamente societario.

I giorni seguenti, fino alla partenza per Trakai, saranno dedicati alla preparazione a Sarnen presso il Centro Nazionale.