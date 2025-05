Testimonianze in bianco e nero

Sono due le mostre temporanee che qualificheranno l’attività espositiva del Museo etnografico della Valle di Muggio nel corso del 2025: Microcosmi dell’infanzia e Giovanni Luisoni. Valle di Muggio – La valle più a sud della Svizzera. L’inaugurazione avrà luogo domani, 17 maggio, alle 17 negli spazi di Casa Cantoni a Cabbio.

Il MEVM dà voce a testimonianze e ricordi attraverso la rassegna Microcosmi dell’infanzia in Valle di Muggio che sarà aperta dal 18 maggio al 9 novembre 2025 (martedì – domenica 14-17). La mostra mette in risalto il tempo vissuto e raccontato dai giovanissimi del primo Novecento. Attraverso una selezione di oggetti, immagini e documenti orali, l’esposizione riflette su come cambiano i riferimenti dell’infanzia nel tempo, senza indugiare nel rimpianto, ma come occasione di confronto, apprendimento e riscoperta. A corredo, la sezione fotografica, curata da Giovanni Luisoni, presenta 26 immagini in bianco e nero realizzate dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso e provenienti sia dal comprensorio della Valle, sia da angoli diversi del Mendrisiotto. Con il suo obbiettivo, il fotografo ha catturato momenti spensierati e attività quotidiane lungo un percorso dedicato allo sguardo dei bambini, di ieri e di oggi, e ai loro microcosmi.

Dopo il grande successo riscontrato alla Casa Rotonda di Corzoneso in Val di Blenio, presso la Fondazione Archivio Fotografico Roberto Donetta, la mostra Giovanni Luisoni. Valle di Muggio – La valle più a sud della Svizzera torna, per così dire, a casa. La si potrà ammirare dal 18 maggio al 19 ottobre prossimi, presso il Museo etnografico, nei locali delle ex scuole elementari di Cabbio.

Attraverso questo progetto dedicato alla “sua” Valle, Luisoni ha costruito un percorso supportato da 42 immagini in bianco e nero e 37 altre fotografie inserite in una cartella apposita: tutte sono tratte da una selezione della sua recente pubblicazione omonima. La rassegna è frutto di un lavoro minuzioso e di una ricerca attraverso il territorio durata cinquant’anni. Le immagini fissano scene di vita e paesaggi incantevoli che documentano il comprensorio vallerano e la sua identità in una chiave personale, quasi intima, e indubbiamente a passo d’uomo.

Le due esposizioni verranno illustrate contemporaneamente domani pomeriggio. La vernice, alle 17, avrà luogo alla presenza di Mark Bertogliati, curatore del MEVM, del fotografo Giovanni Luisoni e di Giovanni Medolago, critico per la fotografia. Informazioni: www.mevm.ch – www.giovanniluisoni.ch.