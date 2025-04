Monte Generoso, riapertura e tanti eventi

Monte Generoso: apre l’alta stagione 2025. Con la primavera si conclude una stagione invernale di successo, che continua ad attirare visitatori con eventi, promozioni e iniziative sostenibili. Prosegue intanto, in occasione dei 100 anni di Migros, la Campagna 100-100-100: ogni giorno del mese di aprile i primi 100 clienti che si presentano allo sportello della stazione di partenza possono acquistare il biglietto Capolago-Vetta-Capolago a 13 franchi, prezzo di un secolo fa. Serve solo una Carta Cumulus per nucleo familiare. Mentre per l’apertura ufficiale, nel weekend del 3 e 4 maggio, verrà effettuato uno sconto del 50% su tutti i biglietti e tutte le tratte della cremagliera.

Queste e altre novità sono state presentate mercoledì nel corso di una conferenza stampa. In tema di eventi culturali e musicali, in agenda c’è la mostra “Oltre l’Orizzonte” dello street artist Andrea Ravo Mattoni al Fiore di pietra dal 13 aprile al 26 ottobre. Non mancheranno gli aperitivi all’aperto: al panoramico Sunset Apero del Fiore di pietra e a quello pieds dans l’eau del Camping Monte Generoso, che preannuncia un’altra stagione da record, si aggiunge l’apero immerso nella natura proposto dal Buffet Bellavista. Per tutta la stagione, dal lago alla vetta, avranno luogo innumerevoli eventi (informazioni e prenotazioni www.montegeneroso.ch/it/prenota/eventi). Il 9 giugno, invece, la cremagliera del Ticino, tra le più antiche della Svizzera, sarà protagonista con esposizione di tutto il suo materiale rotabile sul piazzale davanti agli uffici di via Lüera a Capolago. Dalle 11 alle 16 sono previste visite guidate con i più esperti del settore: i macchinisti. Monte Generoso rima pure con palinsesto musicale d’eccezione al Fiore di pietra: performance techno ed elettronica con l’etichetta Polyamore il 31 maggio. Dopo il successo del 2024, il 12 luglio tornano gli artisti de La Soleggiata. Attesissima il 16 agosto è l’esibizione degli artisti di Resonica. E dopo un meticoloso restyling, torna in azione la locomotiva del 1890 per regalare momenti unici a bordo del suo vagone Belle Époque (le date su www.montegeneroso.ch/it/prenota/eventi). Arricchiscono il calendario degli eventi anche le collaborazioni con i produttori locali: dai workshop del formaggio con i casari al Buffet Bellavista, alle serate Wine & Dine con le cantine dei terroirs ticinesi. Cibo e vino s’incontrano per esaltarsi a vicenda. Col progetto interattivo “Tesori delle vette”, sostenuto da Lugano Region, Mendrisiotto Turismo, Basso Ceresio e dagli Enti per lo sviluppo turistico, si esplorano, in un’accattivante caccia al tesoro, le 6 vette del Ceresio, tra cui il Monte Generoso (maggiori informazioni su www.montegeneroso.ch/it/tesori-delle-vette-del-ceresio). Si promuovono inoltre eventi aziendali eco-friendly con un nuovo video in collaborazione con Ticino Turismo, che definiscono il Monte Generoso luogo ideale per meeting e conferenze a basso impatto ambientale. L’impegno per l’ambiente si concretizza pure in altre iniziative: Tisana Fredda Monte Generoso, in collaborazione con Simone Galli di Erbe Ticino, sta per presentare la versione estiva della tisana a base di erbe locali, inclusa la Regina delle Alpi e la Stella Alpina. Monte Generoso è intanto stato selezionato e incluso nel catalogo delle attività 2025 di Ticino Turismo Diventa Swisstainable Ambassador per la destinazione Ticino. Infine viene proposta una gestione innovativa dei rifiuti, per la riduzione e il riciclo degli stessi nelle diverse strutture: dal Camping Monte Generoso agli uffici, al buffet Bellavista e al Fiore di pietra.