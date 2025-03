Il Mendrisio manca il colpo di reni

Mendrisio, nessun colpo di reni nello scontro diretto. Sarà una rincorsa alla salvezza in salita per la compagine di Amedeo Stefani. Questo, almeno, quello che ha detto il campo nello scontro diretto al Comunale contro l’Uzwil fanalino di coda.

Penultima e ultima forza del Gruppo 3 di Prima Lega si sono affrontate per cercare di dare una spallata a un campionato fin qui privo di grossi sussulti. Prima di concentrarsi sull’Uzwil, i biancorossoneri hanno salutato inaspettatamente Matteo Martorana, che ha scelto di proseguire la stagione con la maglia del Chiasso in Terza Lega.

Per la prima sfida del 2025 davanti al proprio pubblico, mister Stefani mischia le carte con Vidovic di nuovo tra i pali, De Biasi, Kabamba e Alushaj a comporre il pacchetto difensivo; Okaingni, Rossini, Martinelli, Rey e Bianchi a centrocampo e Becchio con Guarino per cercare di pungere i diretti avversari.

La curva composta dai ragazzi del vivaio spinge da subito i momò, che sul piano del gioco si fanno preferire di gran lunga ai sangallesi. Al settimo minuto primo squillo dei ticinesi con un colpo di testa di Becchio deviato in angolo. Dopo una ventina di minuti il primo tentativo dell’Uzwil, ben amministrato da Vidovic. Ma è poco prima della pausa che i momò sfiorano clamorosamente il vantaggio. Sulla punizione di Guarino dai trenta metri ci mette una pezza Hostettler, che respinge e lascia vacante il pallone, su cui si fionda Becchio che da due passi spedisce alto.

Anche se più pimpante degli avversari, il Mendrisio non riesce a sfondare. Poco dopo l’ora di gioco triplo cambio con gli ingressi di Gibellini, Lape e Cossu. Ma è Guarino a caricarsi i suoi sulle spalle e a provarci in due circostanze, entrambe bloccate dall’estremo difensore avversario.

A sette dalla fine, grossa occasione per chiudere la pratica. Okaingni mette il turbo, serve in mezzo, ma Lape non si fa trovare pronto sparando a lato a un metro dalla porta. Nei minuti di recupero, espulso per somma di ammonizioni capitan Martinelli, che avrebbe preferito festeggiare in modo diverso le 50 presenze in maglia momò in questa sfida a reti inviolate al Comunale.

Tra i migliori dei suoi, Salvatore Guarino analizza ai canali ufficiali del club lo scialbo 0-0. “Dovevamo portare a casa la vittoria, è chiaro che non ci basta. Peccato, del rammarico c’è perché le nostre occasioni le abbiamo avute. È mancata un po’ di freddezza sotto porta, ma dobbiamo continuare a crederci e lavorare per dare ancora di più”. Si tiene stretto il punto, invece, Matteo Lape. “In fondo, è un punto che non dobbiamo buttare. Certo, si poteva fare di più contro l’ultima in classifica. Io in primis avrei dovuto sfruttare meglio la palla gol verso la fine, ma non ci ho creduto fino in fondo. Non mi aspettavo che arrivasse lì dopo aver attraversato tutta l’area”.

La vittoria del Linth 04 a Taverne ha complicato i piani di rimonta del Mendrisio, che dalla sua ha però ancora il tempo e le qualità per sovvertire una classifica che non rispecchia il valore della rosa. Prima di pensare al round di qualificazione per la prossima edizione di Coppa Svizzera, i momò se la vedranno domani (sabato) in casa della U21 del San Gallo.

Classifica:

Kreuzlingen (37), Wettswil-Bonstetten (31), Tuggen (31), San Gallo U21 (30), YF Juventus (29), Winterthur U21 (29), Taverne (29), Eschen/Mauren (24), Höngg (24), Kosova (23), SV Schaffhausen (23), Freienbach (22), Collina d’Oro (21), Linth 04 (18), Mendrisio (13), Uzwil (12).

Prossimo turno:

Sabato 8 marzo, ore 14, Ragg.San Bernardo-Mendrisio, Campo Tavesio Comano, 16esimi Coppa BancaStato Allievi C

Sabato 8 marzo, ore 15, San Gallo U21-Mendrisio, Prima Lega Classic

Riccardo Vassalli