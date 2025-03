ChiassoLetteraria comincia con Tobagi

“La scrittura come resistenza e conoscenza”. È questo il tema attorno al quale la celebre scrittrice italiana Benedetta Tobagi interverrà domenica 23 marzo alle 17 nell’aula magna delle Scuole elementari di Rancate. L’evento pubblico e a ingresso gratuito rappresenta l’anteprima in avvicinamento a ChiassoLetteraria 2025. L’autrice sarà in dialogo con Mara Travella del comitato del festival e neo direttrice artistica della Casa della letteratura.

L’incontro sarà preceduto alle 16 dall’assemblea riservata ai soci dell’Associazione ChiassoLetteraria. Dopo la conferenza seguirà un momento conviviale offerto dal sodalizio. L’incontro è reso possibile grazie al sostegno dei Municipi di Mendrisio e di Chiasso.

Benedetta Tobagi, classe 1977, scrittrice e giornalista, continua il suo impegno rivolto alla storia dello stragismo. È stata conduttrice radiofonica per la Rai e collabora con laRepubblica. Si occupa di progetti didattici e formazione dei docenti sulla storia degli anni Settanta e del terrorismo con la “Rete degli archivi per non dimenticare”. Per Einaudi ha pubblicato Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre (2009 e 2011), Una stella incoronata di buio. Storia di una strage (2013 e 2019, vincitore del Premio Lo Straniero e del Premio Pozzale Luigi Russo), Piazza Fontana. Il processo impossibile (2019), La Resistenza delle donne (2022, vincitore del Premio Campiello), Segreti e lacune. Le stragi tra servizi segreti, magistratura e governo (2023) e, con Paola Agosti, Covando un mondo nuovo. Viaggio tra le donne degli anni Settanta (2024).

Cerco un paese innocente è il tema dell’edizione 2025

Intanto, il comitato ha scelto il titolo-tema della prossima edizione di ChiassoLetteraria in agenda dal 7 all’11 maggio: Cerco un paese innocente. È ispirato all’ultimo verso della poesia Girovago di Giuseppe Ungaretti e a questa considerazione: “In un mondo lacerato da guerre, crisi economiche, sociali e ambientali, dove l’utopia sembra non avere più alcuno spazio, neppure quello del sogno, oltre alle vite delle persone vengono prese in ostaggio anche la speranza e la dignità umane. Eppure ogni essere vivente non avrebbe il diritto di vivere o perlomeno di aspirare a un paese innocente?”.

Il programma completo del festival sarà reso noto il 15 aprile. Tra le novità, il Book Club, dove si leggerà e si avrà modo di incontrare un’autrice ospite del festival.