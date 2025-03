Mancano 80 figuranti: i requisiti d’età, altezza o prestanza

Archiviata la disputa sulla tinta dei “mori”, dietro le quinte delle Processioni storiche c’è già fermento. Di sicuro si tratta – come ogni anno – di un gran lavoro. A che punto siamo con le candidature per il Giovedì Santo? Lo chiediamo al presidente della specifica Commissione Edio Cavadini: “Sono quattro i candidati che si sono annunciati per interpretare il Cristo e tre le candidature per il Cireneo”. Cireneo – lo ricordiamo – è l’uomo che, secondo tre dei quattro Vangeli, fu chiamato dai soldati romani ad aiutare a trasportare la croce di Gesù, durante la salita al Golgota per la crocifissione. Le candidature del Cristo e del Cireneo sono le più delicate poiché vige il segreto attorno all’identità di chi impersona Gesù. Per regolamento devono quindi essere inoltrate al presidente della Commissione del Giovedì Santo e solo dopo la sfilata può trapelare il nome di chi ha vestito la tunica rossa. Ossia del Cristo che cadrà tre volte lungo il percorso nel nucleo del Borgo (come si vede nell’immagine). Preferibilmente – sempre secondo le regole – chi impersona Gesù dovrebbe essere domiciliato a Mendrisio. E per sfilare come Marie, in quante donne si sono annunciate? “Tre gruppi di tre ciascuno… dovremo tirare a sorte”, continua Cavadini facendo un po’ il punto della situazione: “In totale ci mancano ancora 80 figuranti di cui 20 lacché”. La sfilata porterà in campo 220 personaggi e… come stiamo a mori? “Sì, abbiamo già iscrizioni per i 4 mori a cavallo. Forse manca qualcosa a livello di lacché dei mori che sono 4” e devono pure essere truccati di nero. Ma le iscrizioni per questa 227.ma edizione sono ancora aperte. Vediamo fino a quando e facciamo un “viaggio” fra i requisiti fisici richiesti. Ebbene sì, per certi figuranti del Giovedì Santo è richiesta una buona prestanza fisica (sono i ruoli più faticosi) e una certa altezza, soprattutto all’interno di un gruppo, i centimetri di uno non devono essere troppo diversi da quelli degli altri componenti. Questo crea armonia. I requisiti richiesti entrano nel merito soprattutto di età, altezza e sesso (maschio o femmina) ma ci sono anche altre indicazioni più curiose di cui parliamo più sotto.

Iscrizione anche in presenza

Con l’inizio della Quaresima, Mendrisio entra nel vivo della preparazione alle Processioni storiche della Settimana Santa. È una tradizione che dura da 400 anni ma ogni volta rappresenta una sfida! Anzitutto il reclutamento di tutti personaggi. “Per la sfilata del Giovedì – spiega il presidente della Commissione Edio Cavadini – le iscrizioni online si chiuderanno il 14 marzo. Rimane ancora la possibilità di annunciarsi in presenza domenica 16 marzo presso la sede di San Giovanni dalle 9.30 alle 10.30”. Facciamo un “giro” fra i requisiti richiesti (più o meno indicativamente). E scopriamo ad esempio che i lacché con le fiaccole possono essere sia maschi che femmine (già da diversi anni!) e devono avere un’età scenica fra i 9 e i 16 anni. Il Cristo non ha da essere piccolo: l’altezza indicata nei requisiti è compresa fra 170 e 190 cm (da 30 a 40 anni). La Veronica si vuole giovanissima e cioè fra i 14 e i 20 anni ma – attenzione – alta un minimo di 150 cm. Un altro giovanissimo del Giovedì Santo è il porta-tazza che deve essere in età fra 7 e 12 anni e alto dai 120 ai 150 cm. E naturalmente i dodici porta-manto di Re Erode che saranno bambini e bambine attorno agli 8 anni e alti almeno 110 cm. Buona prestanza fisica è invece richiesta a parecchi figuranti: i giocatori di dadi che – si sa – corrono e si lanciano sull’asfalto nell’impersonare il loro ruolo. Medesima prestanza fisica è indicata per i due porta-croce che sono maschi dai 25 anni in su (li vediamo nella foto), ai 4 porta-emblema (10-15 anni), ai 4 portatori di scale (14-20 anni) che sono molto attesi e creano grande movimento nella sfilata, ai 5 ladroni (dai 30 anni). Spesso è richiesta un’altezza che va dai 170 a i 190 cm e non è poco! Stiamo parlando dei fanti romani con corazza, dell’ongino a piedi con la frasca, dei legionari, e altri ancora. I suonatori di tamburo possono essere alti quanto vogliono ma viene preferito chi ha competenze musicali. E veniamo alle tre Marie per le quali va inoltrata una candidatura unica per i tre ruoli. Tutte e tre le donne devono essere alte almeno 160 cm. L’età – sulla quale si è discusso molto in passato quando vennero archiviate le edizioni con le madonne “ventenni” – oggi è indicata dai 45 ai 55 anni per la Madre di Cristo e per Maria di Cleofa, mentre Maria Maddalena può essere più giovane ossia dai 30 ai 40 anni.