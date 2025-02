La SAV conferma il primato

La SAV Vacallo è andata ad imporsi con un netto 100-65 in casa dell’Arlesheim, e ora è certa di chiudere la fase preliminare in testa alla classifica.

Contro la penultima forza del campionato, che ha giocato alla pari degli ospiti nelle prime battute del confronto, i gialloverdi hanno offerto una buona prestazione di squadra. Il migliore dal punto di vista realizzativo è stato Aron Solcà, autore di ben 20 punti. Il 22.enne ha confermato pure nel Canton Basilea Campagna di essere un elemento fondamentale per i momò.

Dopo l’infortunio a una spalla che l’ha tenuto ai box per tutta la prima parte di stagione, Solcà sta piano piano trovando la condizione migliore. Ma come sta? Lo abbiamo chiesto direttamente a lui. “Adesso che è passato un mese e con qualche partita in più nelle gambe mi sento bene. C’è ancora qualche fastidio muscolare ma cerco di gestirlo al meglio grazie anche al preparatore atletico della squadra. Sento che, partita dopo partita, riesco a ritrovare sempre di più il mio stile di gioco e la collaborazione con i compagni migliora a ogni allenamento, il che fa ben sperare per le prossime partite. Posso dire di essere contento per ora, ma so che posso trovare un ritmo ancora migliore”.

Con Arlesheim si è forse fatto un po’ più fatica del normale, ma il gruppo è stato bravo a reagire: “È stata sicuramente una partita che ci ha sorpresi all’inizio, perché gli avversari hanno cominciato con una difesa a zona che ci ha destabilizzato. Poi siamo però riusciti a sconfiggere la pressione dei padroni di casa e a punirli soprattutto grazie al nostro gioco di transizione. A livello difensivo dobbiamo ancora migliorare molto in modo particolare nella comunicazione, perché spesso abbiamo subito dei canestri per mancata comunicazione tra di noi, e questo non deve succedere quando si arriva nella parte calda della stagione”.

Nel Canton Basilea Campagna Solcà ha fornito una delle migliori prestazioni da quando è tornato ad indossare il gialloverde: “Personalmente penso che sia stata una buona partita dal punto di vista realizzativo, ma sicuramente non è stato solo merito mio. Grazie al movimento di palla e all’aumento della pressione difensiva, nella seconda metà della partita la squadra mi ha permesso di segnare più volte da sotto canestro, ma in generale è stata una buona prestazione del gruppo a livello offensivo”.

Prestazione che ha dato alla SAV la matematica certezza di chiudere in testa la fase preliminare. “Arrivare all’inizio della fase intermedia da capolista ci dà qualche sicurezza in più per il prosieguo del campionato – ha continuato il playmaker dei momò. – Però c’è da dire che da adesso in avanti le partite non saranno affatto facili. Anzi, a partire da questo weekend iniziamo la fase più calda e importante”.

Sabato alle 14.30, per l’ultima prova della prima fase, i vacallesi saranno impegnati in casa della terza forza, l’Aarau, per quello che di fatto è un preludio della fase intermedia: “Sarà una partita difficile, nervosa e molto fisica. Loro arrivano da due partite vinte e vorranno sicuramente continuare la striscia positiva, poi avranno anche il fattore campo dalla loro parte e questo può dargli maggiore sicurezza”.