Il Chiasso passerà dai playout

Passerà dai playout contro lo Sciaffusa la strada che conduce il Chiasso verso la salvezza. Sconfitti in casa lo scorso sabato dall’Illnau-Effretikon per 3-0, gli uomini di Claudio Grisi hanno visto sfilare sui binari che affiancano lo stadio del ghiaccio anche l’ultimo treno che poteva portare ai playoff.

A mettere definitivamente il Chiasso sotto la linea è stato un inizio di partita balbettato. Lenti e imprecisi i rossoblù si sono fatti infilare tre volte nel giro di un quarto d’ora dagli zurighesi che, con solidità e pragmatismo, hanno da subito messo in ghiaccio il successo. Con il passare dei minuti il Chiasso è cresciuto e, pur non incantando, in diverse occasioni è andato vicino a quelle reti che avrebbero riaperto il confronto. Bloccati anche dalla pressione e dall’importanza della posta in palio, Spinedi e compagni non hanno però mai trovato il modo di superare l’attenta retroguardia ospite e così la partita non ha più visto cambiare il punteggio.

Domani l’ultimo impegno di regular season vedrà il Chiasso in trasferta a Sursee. Da mercoledì il best of five contro lo Sciaffusa che andrà assolutamente vinto. Popolo rossoblù la squadra ha bisogno di voi!

SETTORE GIOVANILE

Nel settore giovanile la Under 20 è stata sconfitta in casa dal Bellinzona. Partita giocata a buon livello dai ragazzi chiassesi opposti a una compagine che pur di strappare punti non ha esitato da un lato a schierare giocatori solitamente impegnati in Prima Lega e, dall’altro, a mettere la sfida sul piano dell’aggressione gratuita e ingiustificata. A farne le spese il rossoblù Gustavs Kidals, uscito con la frattura della clavicola da una brutale carica alla balaustra, indegna del contesto U20A.

È stata battuta a Olten anche la Under 17. In partita per due periodi, 1-1 dopo venti minuti grazie alla rete di Leon Lovecchio e 2-1 per l’Olten alla seconda pausa, la squadra di Mauro Grisi ha dovuto far fronte nel terzo periodo, oltre agli avversari, a una direzione di gara decisamente ambigua. L’Olten ha costruito le reti del successo in superiorità numerica.

Continua a vincere e convincere la Under 15 che non ha lasciato scampo all’Innerschwyz, battuto nettamente per 9-0. Doppiette di Valsangiacomo, Centonze e Guarnieri e reti di Quirici, Costa e Atena Raviscioni nonché una dedica speciale al compagno William Beretta, infortunatosi una settimana fa.

Per concludere da segnalare il primo sorriso stagionale degli Under 13 che hanno battuto in casa il Sursee per 7-5. In vantaggio 7-1 dopo 40 minuti grazie alla tripletta di Buscone e ai punti di Taccagni, Gallotti, Longhi e Limmi, i leoncini hanno subìto la rimonta degli ospiti ma, stringendo i denti, hanno potuto finalmente assaporare il dolce gusto della vittoria.