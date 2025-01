Andata finita, anzi no. Insubrica, parola al “pres”

Il 2025 del FC Insubrica si aprirà in maniera inedita. Vinto il ricorso, il club del presidente Patrick Bianchi scenderà in campo contro il Paradiso 2 per contendersi l’accesso – in caso di vittoria – al girone promozione. È quanto hanno deciso le autorità dopo che, inizialmente, era stato decretato lo 0-3 a tavolino a favore dei luganesi a causa della “scarsa” visibilità delle righe sul campo B di Chiasso. Righe che, sul posto, erano state tracciate. Da qui la disputa con arbitro e avversari che non avevano voluto sentire ragioni. Ma si rigioca in marzo e con una vittoria l’Insubrica può duellare per la promozione in Terza. Altrimenti, si dovrà accontentare del girone “classic” di Quarta Lega.

“Per noi – commenta il presidente – e per il nostro campionato sarà una partita importante. Che giocheremo, visto che non si è mai giocata. Una vittoria ci permetterebbe di essere nelle prime sei, mentre qualsiasi altro risultato ci farebbe restare nel girone classic. Non c’è bisogno di dire che il nostro obiettivo è quello di vincere per giocarci qualcosa che conta in primavera”.

Come vivono in casa Insubrica l’attesa?

“Molto serenamente, io in prima persona ma anche tutta la società e tutti i ragazzi. Chiaro, mancano ancora quasi tre mesi. Se mi fate la stessa domanda a inizio marzo, credo che la risposta sarà diversa (ride, ndr). Ma questo sono io: sono molto passionale in quello che faccio. Noi – aggiunge – abbiamo iniziato quest’estate un percorso che ha portato a diversi cambiamenti, dalla rosa al mister. Un percorso pensato a lungo termine e non nel breve, quindi siamo consci della nostra forza, ma viviamo le partite in maniera del tutto serena. Cosa mi aspetto? Che la squadra giochi e viva la partita come ha fatto nei precedenti mesi”.

Con Patrick Bianchi abbiamo parlato anche della vicenda scaturita dalla decisione dello 0-3 a tavolino per il Paradiso 2.

“Ha perso il buonsenso? Sicuramente da parte dell’arbitro sì. Non ho molta voglia di parlare di quanto successo, preferisco che sia il campo a parlare. La trafila è stata lunga, fastidiosa. Però abbiamo vinto al tribunale dello sport. In fondo, quindi, il buon senso ha avuto la meglio. Ma ho letto diverse inesattezze sui social e approfitto per fare chiarezza. Io e la società, avremmo fatto ricorso anche se fossimo stati ultimi in classifica. Infatti, il ricorso è datato ottobre e noi eravamo ben lontani dal giocarci l’accesso al girone promozione. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che si sono complimentati per il risultato e tutti quelli (pochissimi) che mi hanno spronato e sostenuto in questa battaglia sportiva”.

Il bilancio della seconda parte di 2024 dell’Insubrica “è positivo. Abbiamo già fatto insieme allo staff una prima analisi. Abbiamo cambiato molto e ci voleva un po’ di tempo per conoscerci e assestarci. Questo ci è costato sicuramente qualche punto che ha complicato il nostro cammino. Meritavamo qualche punto in più, calcolando che abbiamo giocato tutta l’andata sul campo di B di Chiasso e non sul nostro campo di Seseglio, così come non abbiamo potuto allenarci sul nostro campo a causa di questo famoso insetto giapponese che ha reso il campo inagibile. Ma non dimentichiamoci che la nostra andata non è finita”.

E ancora: “Per il 2025 mi auguro di vedere una squadra unita, felice e contenta di giocare insieme. Credo che a questi livelli il gruppo, l’ambiente e il piacere di stare insieme siano fondamentali per ottenere dei risultati positivi, come vogliamo noi che siamo sempre molto competitivi”.

Riccardo Vassalli