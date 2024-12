Buone feste!

(f.f.) Siamo agli sgoccioli! Quello odierno è l’ultimo numero de l’Informatore di questo 2024. La ricorrenza del Natale di mercoledì rende infatti impossibile redazione, stampa e distribuzione del settimanale come di consueto. Ritorneremo, puntuali, venerdì 3 gennaio 2025.

“Ann bisest, ann fünest” dicevano i nostri nonni, a ragion veduta, diremmo oggi alla luce di tutti i disastri avvenuti in questo terribile 2024. Frane di proporzioni gigantesche e piogge devastanti anche alle nostre latitudini hanno contrassegnato una primavera a dir poco anomala. Poi un’estate tardiva sfociata in quattro e quattro’otto in un caldo asfissiante e infine un autunno iniziato bene ma concluso nel gelo!

Ma i problemi climatici, ormai più che evidenti, non sono che una faccia di una medaglia che sull’altro lato mostra le devastazioni di guerre tremende che hanno messo e continuano a mettere in ginocchio intere popolazioni. Nelle nostre case ogni giorno arrivano richieste d’aiuto di associazioni grandi e piccole che vorrebbero portare un po’ di luce negli occhi di chi ha perso ogni speranza e di calore in coloro che vivono all’addiaccio, senza più un tetto sotto cui ripararsi e qualcosa di cui sfamarsi.

C’è da chiedersi come certi governanti possano chiudere gli occhi la sera e dormire senza che gli incubi e gli occhi vuoti di tanti bambini senza futuro risveglino le loro coscienze.

Noi, nonostante tutto, possiamo ancora dirci fortunati, pur con un borsellino sempre più smilzo e costi in continuo aumento…

Noi ancora possiamo sperare nel futuro e dunque di cuore auguriamo a tutti voi: abbonati, lettori, inserzionisti e collaboratori serene festività.