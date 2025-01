Il 2025 di Musica nel Mendrisiotto declinato in note

È ai nastri di partenza la stagione numero 47 di Musica nel Mendrisiotto, che prenderà avvio domani, sabato 4 gennaio, alle ore 20.30 nell’aula magna delle scuole medie di Stabio, con uno scintillante concerto di inizio anno, imperniato su brani tratti da notissime opere liriche, da Puccini a Gounod, e strumentali. L’esibizione sarà seguita da un brindisi e un ricco rinfresco.

La rassegna, organizzata dall’Associazione Musica nel Mendrisiotto, prevede ben 16 concerti, suddivisi tra Mendrisio, Chiasso e Stabio, quattro “Concerti aperitivo” dedicati ai vincitori di concorsi nazionali e internazionali, e studenti del Conservatorio della Svizzera italiana e Scuole universitarie europee, sei appuntamenti con il ciclo di incontri “Dentro la musica”, l’omaggio ai bambini dai 6 ai 10 anni in “Fiabe e musica a merenda” con l’attore Claudio Moneta e gli allievi della Scuola di Musica del Conservatorio, e la chiusura con la Festa della Musica, che avrà luogo a Mendrisio il 28 giugno prossimo.

Il calendario segnala, nell’aula magna delle scuole medie di Stabio, i concerti del 4 gennaio e del 26 aprile (prenotazione raccomandata su www.museostabio.ch/eventi), al Cinema Teatro di Chiasso quelli del 9 gennaio, 7 febbraio e 30 marzo, al Teatro dell’architettura di Mendrisio gli appuntamenti del 25 febbraio e 29 aprile, al Salone di Santa Maria a Mendrisio l’esibizione del 23 marzo, nella Sala di Musica nel Mendrisiotto i restanti appuntamenti del 2 e 9 febbraio, 2 e 16 marzo, 6 aprile, 4 e 11 maggio e 1° giugno. La Festa della Musica avrà luogo invece nelle vie e nelle piazze del nucleo storico di Mendrisio, come già anticipato, sabato 28 giugno.

Scorrendo il programma della stagione, affiora la varietà e la qualità delle proposte, in grado di soddisfare un’ampia fascia di pubblico, grazie alla diversità degli organici strumentali, che vanno dal pianoforte solista al quartetto e al trio con pianoforte, dall’orchestra da camera, al duo violino e pianoforte alla musica vocale, e degli autori, che spaziano dai classici al ‘900 storico.

Non mancheranno, durante i primi sei mesi di quest’anno, incontri dedicati al Bauhaus, con l’esperta Gianna A. Mina che racconterà l’impronta che il laboratorio di Weimar ha lasciato sulla cultura del secolo scorso, e il programma a tema intitolato “Il Suono del Tempo”, con brani di diversi compositori eseguiti dal violinista Lorenzo Parisi e dal pianista Giuseppe Maiorca.

Tra gli ospiti più interessanti di questa nuova stagione di Musica nel Mendrisiotto spiccano due grandi figure del pianoforte, Marc-André Hamelin, che il 9 gennaio alle 20.30 al Cinema Teatro di Chiasso presenterà un programma dedicato a Mozart, Beethoven, Metner e Rachmaninov, e Arcadi Volodos, protagonista sempre a Chiasso il 7 febbraio con Schubert, Schumann e Liszt (cfr. a pagina 8).

Pianoforte sugli scudi anche il 2 febbraio a Mendrisio con il duo a quattro mani composto da Sergio Marchegiani e Marco Schiavo e musiche di Brahms, Rossini e Dvorák, il 30 marzo a Chiasso, con Federico Colli impegnato in brani di Schubert, Mozart, Ravel e Grieg, e il 1° giugno a Mendrisio, ospite Maurizio Moretta e musiche di Gershwin, Beethoven e Chopin.

Tra le proposte particolari emergono dal programma quelle del Quartetto d’archi Hadimova con la pianista Sandra Landini, in programma il 9 febbraio a Mendrisio, interpreti di Haydn e Chopin, lo spettacolo “Histoire du soldat” di Igor Stavinskij, previsto per domenica 23 marzo al Salone Santa Maria di Mendrisio, con l’Orchestra da camera dei docenti della scuola di musica del Conservatorio della Svizzera italiana diretta da Carlo Balmelli, con la voce recitante di Roberto Albin, e la serata dedicata al Tango, il 26 aprile a Stabio, con un quartetto composto da Anton Jablokov, violino, Mario Stefano Pietrodarchi, bandoneon, Adam Kuruc al pianoforte e Claude Hauri al violoncello.

Non mancherà la performance del Trio des Alpes, prevista il 16 marzo nella Sala dell’Associazione Musica nel Mendrisiotto di Mendrisio, con Hana Kotkovà violino, Claude Hauri violoncello e Corrado Greco pianoforte, con brani di Martinu, Suk e Dvorák, mentre il duo composto da Cihat Askin violino e Roberto Issoglio pianoforte si esibirà a Mendrisio il 6 aprile con musiche di Beethoven e Mendelssohn. Domenica 4 maggio, infine, ci sarà il concerto vocale del soprano Fan Zhou e del tenore Valentino Sun Tianxuefei con Daniel Moos al pianoforte, e l’11 maggio quello di Tommaso Benciolini (flauto) e Lorenzo Bernardi (chitarra), entrambi a Mendrisio.