Coppa Ticino agli Snakes U23

Una serata storica per l’AS Basket Stabio. Sabato 7 dicembre capitan Samuele Bassetti alza la prima Coppa Ticino nella palestra della Gerra di Lugano davanti ad un folto pubblico di sostenitori. Un momento importante, atteso, nell’anniversario del 15° di fondazione. La Coppa alzata da un ragazzo che nel 2009 era un piccolo giocatore U10 e faceva parte della primissima formazione creata nella piccola palestra delle Scuole elementari di Stabio ed iscritta alla Federazione di Ticino Basket. Una grande soddisfazione!

In finale gli Stabio Snakes sono arrivati con merito e con un grande gruppo di ragazzi, estromettendo dalla competizione, nei quarti di finale e in semifinale, Mendrisio e Star Gordola finaliste la stagione scorsa. La finale non è comunque stata scontata. La fisicità di Arbedo e la tensione dei ragazzi di Cantarelli e Stephani si è fatta sentire soprattutto nella prima parte di partita. Contratti nel gioco, poco dinamici e timorosi in difesa, Bassetti e compagni hanno lasciato troppa iniziativa all’avversario che ne ha giustamente approfittato raggiungendo dapprima il vantaggio massimo di +10 nel corso del secondo quarto, per poi andare alla pausa lunga in vantaggio sul 35 a 30.

Negli spogliatoi coach Cantarelli ha sicuramente toccato le corde giuste dei suoi giocatori perché al ritorno in campo gli Snakes avevano un altro volto. Stabio sale in cattedra infliggendo ad Arbedo un tremendo parziale di periodo, 24 a 7! La Coppa stava per imboccare l’autostrada in direzione Mendrisiotto.

Ultimo quarto in pieno controllo di Stabio con Arbedo disorientato ed incapace di prendere le contromisure a un avversario sicuramente superiore per tecnica ed atlelicità.

Sirena finale e grande festa per i colori biancoverdi con anche alcune giovani biscette delle squadre minibasket ad aggungersi alla foto finale con la Coppa Ticino. Che festa! Una serata particolare soprattutto per coach Cantarelli che, nel giorno del suo compleanno, riceve il miglior regalo dai suoi ragazzi. La giornata storica dell’AS Basket Stabio termina in un vicino ristorante per festeggiare meritatamente la vittoria in compagnia. Poi, per i ragazzi e staff tecnico… notte bianca.

Hanno giocato: Carrozza, Mattai del Moro, Bellone 19, German 2, Solcà, Chiarella, Bassetti 7, Scherler 8, Trapletti 2, Minonzio 6, Rossi 16.

Staff in panchina: Cantarelli allenatore, Stephani vice allenatore, Ballerini preparatore atletico e fisioterapista, Vitali Team Manager.